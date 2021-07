Exmilitar capturado en Haití es familiar de Rafael Guarín, consejero para la Seguridad Nacional

El consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, reveló en un comunicado que Mauricio Grosso Guarín, quien es uno de los exmilitares colombianos detenidos en Haití y presuntamente involucrado en el asesinato del presidente de ese país, es un primo de él, pero que nunca tuvieron trato.

“Mi padre me informó que el señor Mauricio Grosso Guarín es hijo de uno de sus diez hermanos. No conozco a dicha persona, ni a lo largo de mi vida he tenido trato alguno, ni siquiera en el plano familiar”, indicó Guarín en un comunicado.

Rafael Guarín, consejero presidencial para la seguridad nacional, manifestó que tomó la decisión de consultar a su padre por lo siguiente:

"Al conocer que un ciudadano colombiano, de segundo apellido Guarín, nacido en Sogamoso, tierra de mi padre, aparece involucrado en los acontecimientos ocurridos en Haití”, dijo.

Concluye el comunicado indicando que “los organismos de justicia deben adelantar las investigaciones y determinar las responsabilidades que corresponden”.

Publicidad

Lea aquí el comunicado: