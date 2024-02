Exministro Ocampo responde a minsalud: "Está divagando y responsabilizando por su mala ejecución"

Luego de que se conocieran las inconsistencias que existirían en relación a la asignación del Presupuesto General de la Nación, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo , reconoció que no se gestionó el presupuesto correctamente y lanzó una crítica al exministro de Hacienda José Antonio Ocampo por haber pagado el hueco fiscal del Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible y dar recursos al FOMAG.

“Es muy cierto, se presupuestaron unas finanzas que no llegaron. Pero más grave todavía, que el ministro Ocampo pagó 18 millones de pesos para pagar la gasolina, hueco que dejó el anterior Gobierno de 36 billones de pesos y se gastaron 18 billones de pesos sin que el presidente supiera. Y se pagó en el FOMAG cerca de 3 millones y se desfinanció la posibilidad de construir universidades que el presidente ha planteado. Sí, la situación financiera no es buena”, dijo Jaramillo en la audiencia pública de la reforma a la salud en Pasto.

En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el exministro José Antonio Ocampo, respondió con vehemencia y rechazó las palabras en su contra por parte del ministro de Salud.

"Ya había escuchado esas afirmaciones incorrectas. (...) De hecho, con esos recursos se pudieron hacer unas inversiones, unos pagos adicionales, por ejemplo, se terminó el famoso acuerdo de punto final. Se pagó las pruebas covid. Se pagó el ajuste de presupuestos máximos del dos mil veintidós. En fin, hay muchas cosas que se pudieron pagar con ese aumento del presupuesto. O sea que la salud fue una prioridad absoluta que yo tuve como ministro de Hacienda" dijo el exministro.

Sobre el tema del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, el exiministro explicó que el presidente siempre estuvo informado.

De acuerdo con Ocampo, atribuyó lo señalamientos del ministro de Salud a su mala gestión, "no solamente está divagando, es tratando de poner la responsabilidad por su mala ejecución. Entonces más bien que se dedique a hacer las cosas bien", respondió.

El exministro insistió que la estrategia ante la baja ejecución de ese ministerio, no debería ser el señalamiento contra demás funcionarios.

"Me parece que acusar a otros no puede ser la forma de estar justificando los problemas que tiene el el tema de la salud, que son su responsabilidad. Lo mismo con la ley de reforma la salud, que es su responsabilidad, digamos hacer los acuerdos políticos que se necesitan para que sea una reforma aprobada por el Congreso de la República. Entonces él se dedica a sus temas y no trate de echarle el agua sucia a los que no tenemos responsabilidad alguna por estos temas", finalizó Ocampo.

Escuche aquí la entrevista completa: