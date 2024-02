Minsalud reconoce mala gestión en presupuesto: “Se gastaron $18 billones sin que presidente supiera”

Después de que se conocieran las inconsistencias que existirían en relación a la asignación del Presupuesto General de la Nación, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reconoció que no se gestionó el presupuesto correctamente y lanzó una crítica al exministro de Hacienda José Antonio Ocampo por haber pagado el hueco fiscal del Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible y dar recursos al FOMAG.

“Es muy cierto, se presupuestaron unas finanzas que no llegaron. Pero más grave todavía, que el ministro Ocampo pagó 18 millones de pesos para pagar la gasolina, hueco que dejó el anterior Gobierno de 36 billones de pesos y se gastaron 18 billones de pesos sin que el presidente supiera. Y se pagó en el FOMAG cerca de 3 millones y se desfinanció la posibilidad de construir universidades que el presidente ha planteado. Sí, la situación financiera no es buena”, dijo Jaramillo en la audiencia pública de la reforma a la salud en Pasto.

Además, el ministro de Salud se refirió a la situación actual sobre la elección de la siguiente fiscal general de la Nación y la puja que viene por cuenta del debate de la reforma a la salud.

Nos hemos vuelto reformistas. Un proceso en el año 60 donde soñábamos y éramos soñadores de una revolución muchos depusieron las armas como nuestro presidente y optaron por un tránsito democrático, otros no estuvimos de acuerdo con las armas, consideramos que la posibilidad de hacer los cambios y las reformas a través del Congreso y a través de estar todos juntos logrando una gran unidad se pudieran hacer, pero vemos que eso no es así. El simple hecho que podemos tener en cuenta es el que se ha venido dando: por primera vez hay una terna de mujeres para la Fiscalía, hace cuatro meses se presentó esa terna, ya debería de haberse nombrado Agregó

Por otro lado, el ministro Jaramillo se refirió al aporte que dio Fecode durante la campaña del presidente Gustavo Petro.

“Pero ellos sí están organizados en la ANDI y dicen: ‘Gobierno haga esto y haga lo otro’, pero cuando nosotros nos organizamos, o los indígenas, los afros, los trabajadores, ‘ah no, eso está mal’ ¿Cómo es posible que Fecode le haya dado 500 millones de pesos a un partido político como Colombia Humana?, ¿cuánta plata dan los Santo Domingo y los Ardila Lulle y el sindicato económico de Antioquia?, ¿cómo financian las campañas de los políticos de ellos? Los trabajadores no pueden hacer eso”, dijo.

A pesar de que el presidente Petro ha planteado una reforma tributaria para bajar los impuestos a las empresas, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que siempre se beneficia a los empresarios. “Queremos que los impuestos sean más equitativos, porque a toda hora es cómo ponen el impuesto del IVA que es el menos equitativo, mientras a los empresarios le bajan los impuestos que es porque van a generar más empleo”, aseguró.

También, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cuestionó el manejo que se le dio al brote de influenza A en la Escuela Militar de Cadetes. “¿Por qué no vacunaron a todos esos muchachos de la Escuela Militar de Cadetes contra la influenza si iban a estar hacinados para que no se hubiese muerto ninguno de ellos, no previeron eso, ¿quién es el responsable de esa situación?, ¿por qué si inmediatamente detectaron una situación de una enfermedad respiratoria grave, por qué no inmediatamente intervinieron? El muchacho tuvo síntomas durante varios días y comenzaron a haber síntomas entre todos y lo más grave es cuando la gente está confinada en camarotes”.

Finalmente, el jefe de la cartera de salud se refirió a la orden de la Corte Constitucional que le pidió que pagara los presupuestos máximos que se debían. “A nosotros nos llegó tarde la orden de la Corte y yo le estoy diciendo a las EPS si quiere yo me espero a la orden de la Corte que me dio seis meses para cumplir. Yo me puedo esperar. No, yo tengo ya la plata, somos responsables”.