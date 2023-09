Expertas en nutrición exponen los peligros del consumo de edulcorantes en el país

Un grupo de seis expertas en nutrición a nivel nacional presentarán al Gobierno nacional un decálogo con 10 recomendaciones sobre el uso y consumo de edulcorantes; analizaron el documento de la Organización Mundial para la Salud (OMS) sobre el uso de este tipo de productos y llegaron a la conclusión que en Colombia no se debería consumir edulcorantes no calóricos, no nutritivos.

Por esto, el catálogo que presentarán puede ser un soporte de política pública y pilar en la educación para los profesionales de la salud . Al respecto habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, la nutricionista Bertha Inés Forero, quien, además, fue directora nacional de nutrición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y presidente del Colegio de Nutricionistas, capítulo Bogotá-Cundinamarca.

Según explicó, el primer análisis que hicieron fue algo que llamaron el principio de precaución, que, en sus palabras, busca prevenir para que se “puedan tomar decisiones informadas frente a los alimentos y a los aditivos que se están consumiendo”.

“En este principio de precaución lo que nosotros sugerimos es, efectivamente, ante los posibles eventos adversos o indeseables que superan sin duda alguna los beneficios del uso de los edulcorantes, no utilizarlos”, precisó Forero.

En ese sentido, dijo que esperan tenerlo listo y consolidado para presentárselo al Gobierno la próxima semana y, así, lo puedan tener en cuenta para la “construcción de políticas públicas” y temas de divulgación e información para consumidores de estos productos.

Bertha Inés Forero aclaró que los edulcorantes no son alimentos, son aditivos alimentarios “que se colocan en las preparaciones para dar sensación de dulzor”, generando un “estímulo en el cerebro de que si se está consumiendo algo dulce”.

“Frente a esto, todos los alimentos, consumidos de una manera balanceada, equilibrada, pueden ser parte de nuestra vida, incluso el azúcar”, subrayó.

