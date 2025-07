Experto frena a Petro sobre dudas en elecciones: “No friegue, presidente, dedíquese a gobernar”

El presidente Gustavo Petro volvió a poner en duda el sistema electoral colombiano. En una serie de mensajes recientes en redes sociales aseguró que no confía en el proceso que llevará a las urnas en 2026. Las declaraciones, que han generado preocupación entre distintos sectores, fueron abordadas este fin de semana en Sala de Prensa Blu, donde el historiador y analista político Juan Carlos Flórez no se guardó nada.

“Yo creo que es una irresponsabilidad del señor presidente de la República el hablar en general de fraude. Si el presidente tiene unas informaciones precisas…”, dijo Flórez, quien recordó que Petro ganó en 2022 sin mayores tropiezos: “Durante la campaña pasada presidencial, él insistió varias veces en que le iban a robar las elecciones. No ocurrió así. Ganó legítimamente. Todo el mundo le reconoció su triunfo. Nadie políticamente importante cuestionó el triunfo del presidente Petro”.

Y luego lanzó una frase que resume su molestia: “No friegue, presidente, hombre, dedíquese a gobernar”.

“El problema no son las elecciones, es su pelea con los Bautista”

Para Flórez, el discurso del presidente no busca advertir sobre fallas estructurales del sistema electoral, sino continuar su disputa con Thomas Greg & Sons, la empresa encargada por años de los procesos de cedulación, elecciones y pasaportes.

“El presidente ha intentado socavar el poder de ellos a través de los pasaportes, pero le está pasando lo mismo que le pasó con el metro. Petro no es eficaz, pierde el tiempo cuando está gobernando. Si él quería cambiar a los Bautistas como proveedores de pasaportes, tuvo tiempo suficiente”.

El analista insistió en que el presidente está desviando la atención: “Aquí lo que le importa a Petro no son las elecciones, sino desprestigiar a estos señores Bautistas”.

Flórez recordó además que el propio mandatario logró superar un intento de fraude en 2022 gracias al trabajo de ingenieros del Pacto Histórico, que detectaron irregularidades en 29.000 mesas de votación. Eso, dijo, demuestra que con vigilancia y preparación, el sistema sí funciona.

Denuncian al presidente Petro y Alfredo Saade por polémica en la expedición de pasaportes. Foto: Blu Radio y AFP

“El que quiera ganar tiene que decirle al país”

Sobre las presidenciales de 2026, Flórez cree que hay una oportunidad para la oposición, pero no con discursos flojos o centrados solo en atacar al presidente.

“Si hay un candidato audaz, ese candidato podría ganar en primera vuelta a las fuerzas del presidente Petro. Porque el presidente Petro, cada día, suma descontentos”.

Según él, la clave está en hablar claro: “La persona que tenga esa capacidad y que además la gente sienta que le va a romper el espinazo a la corrupción… puede ganar en primera vuelta”.

Flórez también fue duro con los sectores que no toman posición: “Eso no existe. El centro está desgalamido. La gente exige compromiso. No quieren más políticos que se meten a la piscina y no se mojan”.

Paca Zuleta: “Es muy preocupante que desde el mismo Gobierno siembren dudas”

En el mismo espacio radial, la académica y experta en temas institucionales, Paca Zuleta, fue enfática en que la responsabilidad de garantizar unas elecciones limpias no es solo de la Registraduría.

“Las garantías electorales nos tocan a todos. Y desconfiar de los procesos electorales es muy serio en la calidad de la democracia”, afirmó. Y agregó: “Es muy preocupante que desde el Gobierno, que es el responsable de darnos garantías, estén desconfiando de lo que ellos mismos hacen”.

Zuleta también recalcó que el sistema electoral colombiano ha dado muestras de transparencia: “Nosotros hemos mostrado imparcialidad a las autoridades electorales. Tenemos medios de impugnación, observación internacional y una estructura auditable que ha funcionado”.

Frente al escándalo de los influenciadores pagados por el Gobierno, que denunció Gustavo Bolívar, Zuleta fue clara: “La transparencia en la comunicación es clave. Si yo lo que hago es contratar personas para que digan cosas, pues ahí no hay una opinión genuina”.

Mientras Petro insiste en la desconfianza, voces como las de Flórez y Zuleta piden sensatez. Como lo resumió el analista político: “Que no eche carreta Petro al respecto. No puede ser el presidente tan irresponsable”.

Escuche la entrevista completa aquí: