Expertos sobre propuesta de ‘fast track’ de Petro: “Posible sí es, pero probable muy poco"

Este jueves 11 de julio el presidente Gustavo Petro hizo su intervención ante la Organización de las Naciones Unidas y, allí, habló sobre la propuesta que tiene en mente de hacerle al Congreso de la República y a las altas cortes un ‘fast track’.

“Un método más rápido para aprobar leyes en el Congreso de la República, ya se hizo, pero los proyectos de aquella época tuvieron que ver con las fases iniciales del acuerdo de paz con las Farc”, fueron las palabras del mandatario, trayendo a colación la implementación del esta vía en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

El mandatario apuntó que se seguirá presentando los cambios de normas que permitirían los productos del acuerdo de paz. Ante esta propuesta de Petro ya hay reacciones de expertos constitucionalistas, como el abogado Juan Manuel Charry, quien dice que las condiciones no están dadas para ello.

“El llamado ‘fast track’ se estableció para implementar las normas del acuerdo final, luego de una larga negociación, yo diría que volverlo a implementar es posible siempre y cuando haya grandes acuerdos de las distintas fuerzas políticas y se logre llegar a un consenso. Sin embargo, en las condiciones actuales en donde hasta ahora está esbozada la posibilidad de un acuerdo, en mi opinión no hay condiciones para plantearlo porque ni siquiera hay decisión que implementar, ni acuerdo que ejecutar”, expresó Charry.

Figuras de la política ya se pronunciaron también, como es el caso del representante a la Cámara Jose Jaime Uscategui, quien por medio de su cuenta oficial de X dijo que: “Con el ‘fast track’ implementaron un acuerdo ilegítimo con los narcoterroristas de las Farc, no les funcionó, siguen existiendo y no paran de traquetear, secuestrar y asesinar. Desde el Congreso no permitiremos que el presidente pretenda imponer sus reformas e incluso buscar facultades extraordinarias para su cargo”.