Expresidente Uribe rinde homenaje a Miguel Uribe en Parque El Golfito: "Inspirador por siempre"

En un mensaje que no duró más de 5 minutos, y que se dio ante la misma comunidad que vio cómo el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay recibía un atentado el pasado 7 de junio, el expresidente Álvaro Uribe Vélez dio un discurso en el Parque El Golfito de Bogotá.

El exmandatario se refirió al hecho que hoy trae memorias de la violencia oscura en el país. "Que en este lugar se simbolice una llama eterna, como el amor eterno de Miguel por Colombia. Que quienes concurramos no veamos aquí un lugar de venganza, tampoco de falsa paz. Que aquí nos comprometamos a animar la fe en Colombia", dijo el expresidente Uribe.

Álvaro Uribe en la tumba de Miguel Uribe Turbay Blu Radio

El antiguo jefe de Estado le pidió a la gente que lo escuchaba que, si llegasen a transcurrir por ese parque, se inspiren en el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay para lograr la paz de Colombia. A eso se le suman las solicitudes por la seguridad del país, por un territorio libre de expresión y sin ningún tipo de impedimento.

"Que, como lo reclamó Miguel, haya seguridad para que en las veredas, pueblos y ciudades de Colombia se pueda dormir con tranquilidad, sin la pesadilla de esperar el asalto del violento (...). Aquí, el asesino con droga, dinero y una cadena de autores intelectuales e instigadores nos privó de Miguel que, con su sacrificio, ganó la elección de inspirador por siempre del pueblo libre de Colombia", finalizó Uribe.

Al lugar también asistieron las precandidatas María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. Además, estuvieron algunos concejales por el Centro Democrático como Andrés Barrios, Daniel Briceño, Diana Diago y demás.