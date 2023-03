¿Expropiarán campesinos para construir el parque solar Puerta de Oro 300 MW?

A finales de septiembre de 2021 Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, recibió una denuncia donde pedían revisar un proyecto que un privado estaba queriendo desarrollar en el municipio de Guaduas, Cundinamarca expropiando a 34 familias campesinas.

El tema cobra relevancia en momentos en que el gobierno nacional trabaja sobre su proyecto de Reforma Agraria que promete la entrega de 3 millones de hectáreas.

A Guaduas, Cundinamarca llegó el señor Jaison Caro Tafur, a decirle a los campesinos de la Hacienda Primavera localizada en la vereda San Juan de Remolinos, que tenían que venderle sus tierras o los expropiaría. La razón según el señor Caro Tafur, que representa legalmente a la empresa GRUPO SOLARI S.E S.A.S, fue que en las cerca de mil hectáreas que conforman la hacienda será construido el Parque Solar Puerta de Oro 300 MW, un proyecto de paneles solares para generar energía y que se construiría en límites de los municipios de Guaduas y Chaguaní, Cundinamarca.

Caro constituyó la empresa Parque Solar Puerta de Oro SAS con un capital de un millón de pesos y con esa empresa se fue al Ministerio de Minas, cumplió los 11 requisitos y logró la expedición de la resolución número 40379 del 10 de diciembre de 2020, donde se consigna que “el proyecto y los terrenos necesarios para su construcción fueron declarado de utilidad pública e interés social”.

Publicidad

Y eso significa que esos predios solo pueden ser usados para hacer ese parque solar.

El problema es que el polígono de tierra elegida por este privado para desarrollar su proyecto, son más 979 hectáreas que eran de propiedad de Gonzalo Rodríguez Gacha y que por extinción de dominio el INCODER le dio a 37 familias campesinas, desplazadas y en situación de pobreza, para desarrollar proyectos productivos. Lo que se preguntan estas familias es si los van a volver a expropiar.

¿QUIÉN ES SOLARI SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA?

Publicidad

El GRUPO SOLARI S.E S.A.S (Nit 901108839-6) es una empresa matriculada el 17 de agosto de 2017 en Casanare, con un capital de 20 millones de pesos y que hoy de acuerdo al registro único mercantil aparece cancelada. Pero se presentaron en el municipio como una multinacional colombo chilena, o sea se presentan como si fueran parte del grupo Chileno Solari. Sin embargo, fuimos a la dirección que publican en su pagina SOLARI SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA en la carrera 7 # 71 – 21 Edificio Davivienda oficina 1301 en Bogotá y no la conocen.

Siete meses después de creada, SOLARI es matriculada el 7 de marzo de 2018 en Ibagué la empresa Parque Solar Puerta de Oro SAS con un capital de 1 millón de pesos. Las dos empresas son representadas legalmente por Jaison Caro Tafur.

Cabe decir que el parque solar más grande de Colombia es El Paso. Tiene una capacidad instalada de 86.2 MW y costo 70 millones de dólares. Son 250 paneles y lo construyeron en 210 hectáreas.

En Hacienda Primavera quieren construir uno 4 veces más grande en cerca de mil hectáreas. Aproximadamente 1 millón de dólares por mega vatio. O sea que podría costar mas de 300 millones de dólares sin incluir los costos de la tierra.

Publicidad

El parque se tiene pensado cerca de la subestación San Felipe y esta es la razón de elegir, de acuerdo con el promotor, la hacienda Primavera, se necesitaban terrenos planos y de acuerdo al señor Tafur esa hacienda tiene “facilidad jurídica”. De las 37 partes en que se dividió el terreno 26 fueron registradas y 11 siguen estando a nombre de la Agencia Nacional de Tierras.

MIL HECTAREAS DE PROBLEMAS

Primavera, queda en la vereda Remolino en Guaduas Cundinamarca, son casi mil hectáreas que fueron entregadas el 21 de diciembre de 2007 mediante resoluciones expedidas por el entonces INCODER, que en la época, estaba facultada para que la tierra que recibía el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado le fuera entregado a través de la Dirección Nacional de Estupefaciente DNE, para proyector productivos subsidiados por 10 años.

Publicidad

Fue así como el 23 de abril de 2008 se le entregó Primavera a 37 núcleos familiares y a cada parcela se le entregó un subsidio de 37 millones que deberían ser devueltos a la nación si 10 años después se confirmaba que no se trabajo la tierra y que no se hicieron proyectos productivos reales.

De esas 37 partes, 26 fueron registradas en su momento en la oficina de Registros Públicos a nombre de sus propietarios y 11 partes siguen a nombre de la Agencia Nacional de Tierras, que es la entidad del gobierno creada en 2015 y adscrita al Ministerio de Agricultura. Reemplazó, por así decirlo, al INCODER, o por lo menos recibió los “chicharrones” de ese instituto.

Ni las 26 partes registradas ni las 11 de la Agencia de Tierras están escrituradas de manera unitaria. No se ha hecho des englobe de esa tierra por lo que el predio completo con sus 979 hectáreas sigue con una misma escritura publica y un único número de matricula. O sea esas casi mil hectáreas de la Hacienda Primavera siguen 15 años después en COMÚN Y PROINDIVISO una figura que se suponía era provisional y que consiste en que se divide la tierra casi de palabra en 37 partes que luego se registrarían y titularían, pero así mismo estar en COMÚN Y PROINDIVISO significa que cualquier decisión que se tome por vial legal o administrativa los cobija a las 26 hectáreas de cada una de las 37 partes en que se dividió la hacienda por resolución del INCODER, aunque legalmente solo hay un numero de matricula: el 162-9620.

Los campesinos que hoy son dueños de estas tierras en su mayoría no tienen ni para pagar ni los impuestos que anualmente se acercan a los 30 millones de pesos. Sin embargo, están al día por ese concepto.

Publicidad

Algunos adjudicatarios limpiaron sus terrenos y sembraron, otros armaron sus cambuches y viven ahí, otros han venido vendiendo partes de esos terrenos con contratos de venta, lo que significa que ahí habitan más de 37 familias y hoy por hoy no existe un censo en esa zona ni cifras oficiales de cuántas personas habitan realmente esas tierras y cuántas cumplieron con los proyectos productivos subsidiados.

Estas casi mil hectáreas solo cuentan con una matricula catastral, eso significa que los campesinos no tienen escriturado su predio, no se ha hecho un des englobe y muchos adjudicatarios han vendido con contratos de compra venta, pero no con escrituras porque no existen títulos de propiedad.

Según el promotor Grupo Solari Sostenibilidad Energética la idea es comprar 18 de los 37 predios de la hacienda primavera, dos de los cuales son de la Agencia Nacional de Tierras que los declararían servidumbre permanente.

Publicidad

La Agencia Nacional de Tierras aseguró que no había ningún convenio ni negocio para ese proyecto y menos sobre tierras en extinción de dominio entregadas por el INCODER.

EL AVALÚO

El 13 de septiembre de 2022 mediante aviso publicado en sus oficinas en Ibagué, Tolima, Caro notificó a la Agencia Nacional de Tierras la oferta de compra de la Hacienda Primavera en Guaduas y la oferta habla de comprar 979 hectáreas en 12 mil 893 millones de pesos o sea cerca de 13 millones por hectárea.

Ese valor salió de un avaluó contratado por el promotor con la empresa Ingrid Tenjo Avalúos Y Consultoría Predial SAS (Nit 901301594-3). Dicha empresa fue matriculada el 10 de julio de 2019, un año y medio después de que se crea el proyecto del parque. La representante legal es Ingrid Zoraya Tenjo Reyes. O sea esta empresa para el momento de este avalúo de Primavera, tenia mucho menos de 2 años de constituida.

Publicidad

Muchos se preguntan por qué el avalúo para ese tipo de mega proyectos no se hace con el IGAC, si ellos dentro de la Dirección de Gestión Catastral tienen una sub dirección de avalúos comerciales.

DOS CAUTELARES

Durante todo este proceso, la nación no tuvo en cuenta cuando declaró la hacienda como de utilidad pública y es que la Agencia Nacional de Infraestructura ya había expropiado a algunos campesinos a los que les debe 24 millones de peso por hectárea adquirida por la ANI para construir la vía Puerto Salgar- Girardot, que partió la hacienda Primavera en dos. Por lo mismo fuentes consultadas por Blu Radio, aseguran que no pueden existir dos medidas cautelares sobre un único bien.

Publicidad

El 1 de julio de 2021, la Unidad de Planeación Minero Energética UPME confirmó que ese proyecto no contaba con la capacidad de conexión asignada porque no cumplió con los requerimientos exigidos por la CREG y por lo tanto no se libero dicha capacidad.

El proyecto había pedido conectividad en 2019 pero no entregó una garantía de cumplimiento, por lo que la entidad les retiró la certificación de conectividad y deben solicitarla de nuevo cuando tengan cómo financiarla. La norma dice que solo la pueden volver a solicitar en marzo del año entrante o sea que solo se la expedirían en 2024.

Hoy el proyecto cuenta con una licencia ambiental y con la resolución de utilidad publica que les dio el Ministerio de Minas y Energía donde les da dos años para comprar los terrenos. Esos dos años se vencieron el pasado 10 de diciembre, por eso el promotor le solicito al Ministerio iniciar un proceso de expropiación, porque no logró que le todos los campesinos le vendieran.

El 30 de diciembre pasado, el ministerio de minas negó la expropiación de los predios de la primavera y las demás haciendas que colindan con este predio y sobre las cuales también Caro quiere negociar, por lo que radico un recurso de reposición.

Publicidad

1 of 7 Documentación - Parque solar Puerta de Oro 300 MW Foto: Exclusivo 2 of 7 Documentación - Parque solar Puerta de Oro 300 MW Foto: Exclusivo 3 of 7 Documentación - Parque solar Puerta de Oro 300 MW Foto: Exclusivo 4 of 7 Documentación - Parque solar Puerta de Oro 300 MW Foto: Exclusivo 5 of 7 Documentación - Parque solar Puerta de Oro 300 MW Foto: Exclusivo 6 of 7 Documentación - Parque solar Puerta de Oro 300 MW Foto: Exclusivo 7 of 7 Documentación - Parque solar Puerta de Oro 300 MW Foto: Exclusivo

Escuche el informe y la investigación de Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire: