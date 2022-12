Fabián Ramírez envió carta a la UNP pidiendo que se refuerce su esquema de protección

BLU Radio conoció en exclusiva una carta con fecha del 25 de septiembre en la que el exjefe guerrillero Fabián Ramírez solicitó ante la Unidad Nacional de Protección el refuerzo de su esquema de seguridad en la que además aclaró que nunca ha renunciado al mismo.

“Siempre he tenido que expresar, que, si actualmente no están los cuatro escoltas, sino únicamente dos, no es porque yo los he abandonado, sino porque la Unidad Nacional de Protección, UNP, se encuentra en estudio sobre los riesgos de seguridad de muchos de los exguerrilleros que estamos en este proceso de paz”, dijo.

Así mismo aclaró que el vehículo blindado que le fue asignado está en malas condiciones, sus vidrios no funcionan, las llantas están en mal estado y las latas desajustadas;

igualmente indicó que solo cuenta con dos de los cuatro escoltas asignados, situación que “pone en peligro su vida”.

En otro de los párrafos dejó en claro que actualmente está reagrupando a cerca de un centenar de exguerrilleros que se encuentran fuera de los espacios territoriales de capacitación

y reincorporación en los Departamentos de Caquetá, Putumayo y sur del Huila para que continúen en el proceso de desmovilización y reintegración.

