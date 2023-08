Falsos policías robaron 750 millones de carro de la UNP en el Guamo, Tolima

Una camioneta, de placas JFO 109, la cual funciona como parte de un esquema de seguridad asignado por la UNP a un líder indígena, fue interceptada y asaltada por falsos policías que se robaron de ella más de 750 millones de pesos, producto de la venta de una carga de café, en un caso registrado en el Guamo, Tolima .

Cuando se registró el hecho, el protegido era quien conducía el carro que, al parecer, era utilizado al momento del robo como un vehículo de transporte de valores y por eso movilizaban la considerable cantidad de dinero. Dentro de este estaban una comerciante, un líder indígena, quien tiene un esquema de seguridad por parte de la UNP, y un hombre de seguridad.

Aunque el caso de piratería terrestre se registró este fin de semana en el municipio de Guamo, solamente se conoció oficialmente cuando la víctima denunció lo sucedido ante las autoridades pertinentes.

“Nosotros salimos a las 4 de la mañana del apartamento que tenemos acá en Ibagué, nos dirigimos rumbo a Rovira - Playa Rica, cuando el dueño del esquema nos cambia la ruta y nos dice que lo vamos por Ortega, porque tenía que marcar GPS en Ortega, vamos viajando después Gualanday el gobernador indígena cambia con el escolta y seguimos el camino, el gobernador maneja y el escolta se pasa para el copiloto”, relató Leydi Yurani Aguiar, comerciante víctima del robo.

En el relato, la víctima indica que los falsos policías habrían montado un retén al ingreso del municipio del Guamo: “En la curva del Guamo nos paran tres Policías, nos piden los papeles, que se llevan algún protegido, la pistola, les ponen problemas por el arma, entonces que necesita una requisa, le dice el escolta que no, que con mucho gusto vamos al CAI, siguen hablando, ellos insisten que otra requisa”, agregó Leydi Yurani.

Mientras todo esto sucedía, de la camioneta de bajaron el gobernador indígena y su escolta a dialogar con los supuestos policías. Entonces, Leydi notó que algo andaba mal e intentó esconder el dinero, pero también la obligaron a bajar del vehículo, solicitándole una requisa.

“Detrás de la camioneta había un carro, de ahí se bajaron cuatro hombres y nos encañonaron, a ellos los amarraron, a mí me amarraron de una vez con malas palabras. (Decían) que la plata, yo obviamente les decía que yo no tenía plata, porque es el patrimonio de nosotros, ellos me dijeron que si me iba a hacer matar por la plata, ahora con la pistola me tiraron hacia el otro lado de la camioneta y se llevaron la plata”, siguió en su relato.

Además, Leydi Yurani asegura que esta no es la primera vez que utilizan este vehículo de la UNP para transportar dinero: "Lo que pasa es que he sido víctima en muchas ocasiones de robo, el último se me llevaron 200 millones, porque a raíz de que no hay banco en Playa Rica – Tolima, nos toca recurrir a cualquier maniobra para hacer llevar la plata en efectivo allá".

"El señor Carlos Gilberto Gualteros, gobernador Indígena, el que llevaba la plata en la camioneta, se me ofreció como amigo, me dijo, mire aquí está la camioneta, si usted quiere podemos traer lo que usted necesite, y empezamos cuadramos que 500.000 pesos por viaje, por llevarme la plata a mí y a mi hijo que viven en San Antonio, él es también comerciante”, relató, por su parte, Luis Javier Gómez Villa, comerciante y esposo de Leydi Yurani.

Tras registrarse el millonario robo, autoridades adelantan las investigaciones respectivas para tratar de encontrar pistas que conlleven a la captura de los sujetos.

“Bueno, muy preocupante, porque primero es un robo cercando a los 800 millones de pesos que sucede en un carro de la Unidad Nacional de Protección, violando a todos los protocolos, el protegido iba conduciendo cuando no es permitido y segundo el protegido abre el vehículo para que los falsos policías, al parecer, puedan amordazar a esta señora y robar esa plata, creo que allí amerita una gran revisión", señaló José Ricardo Orozco gobernador del Tolima.

Además, el mandatario regional pidió esclarecer "qué está sucediendo hoy con los vehículos de Unidad Nacional de Protección y verificar realmente que esos vehículos han (sido) destinados a personas que realmente tienen amenazas (contra) su vida”.

Al parecer, también robaron un arma de fuego y celulares. Al caso se suman, además, las decenas de denuncias que a diario realizan los transportadores del departamento, preocupados por la inseguridad que se registra en la vía Guamo – Chaparral – San Antonio, por lo que le han exigido a las autoridades mayor operatividad en la zona.

