Familia Colmenares denuncia a la UNP por presunta omisión en medidas de protección

La familia Colmenares volvió a encender las alarmas frente a su situación de seguridad. A través de sus representantes legales, Luis Alonso Colmenares Rodríguez, Oneida Escobar Gil y Jorge Luis Colmenares Escobar radicaron una denuncia penal contra funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP), actualmente dirigida por Augusto Rodríguez, por presuntas omisiones en la adopción de medidas que garanticen su integridad.

Según la denuncia, la UNP habría ignorado solicitudes de medidas de protección, pese a que los miembros de la familia han sido objeto de seguimientos, amenazas y hostigamientos en los últimos meses.

Los abogados señalaron que estas situaciones no solo están vinculadas a su condición de voces críticas y de oposición política, sino también a la alta exposición pública derivada del caso por la muerte de Luis Andrés Colmenares, que en pocos días cumple quince años y sigue siendo tema de debate nacional.

En la denuncia se advierte que la ausencia de respuesta por parte de la UNP constituye una revictimización institucional y desconoce incluso pronunciamientos judiciales. “No puede permitirse que el contexto actual de desprotección a líderes de oposición y figuras públicas sea tolerado por las autoridades encargadas de su protección. La indiferencia institucional ante estos riesgos constituye una vulneración directa a los derechos fundamentales de la familia Colmenares”, señaló el documento de la representación legal.



Además, hicieron un llamado urgente a los órganos de control y a la propia UNP para que se activen las rutas de protección necesarias. En el caso concreto de Jorge Colmenares, exconcejal de Bogotá, aseguran que la situación de riesgo se ha intensificado desde que se posesionó como cabildante, luego de su postulación por el Centro Democrático. Describen que en reiteradas ocasiones denunció públicamente, incluso en medios de comunicación, las amenazas en su contra.

El hecho más grave ocurrió el 5 de abril de 2024, cuando fueron dejados casquillos de bala en la puerta de la vivienda donde compartía residencia con sus padres.