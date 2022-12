Familia de Álvaro Gómez dice que Samper y Serpa están implicados en su asesinato: padre de Roux

El padre Francisco de Roux habló con BLU Radio sobre la comparecencia ante la Comisión de la Verdad del expresidente de la República Ernesto Samper por el asesinato de Álvaro Gómez.

“La comisión está invitando a personajes importantes de la vida nacional que, por el puesto que ocuparon, tienen una visión comprensiva de la época de la historia que vivieron. La presencia de ellos no necesariamente significa la verdad. Nosotros escuchamos, pero no afirmamos”, dijo.

“Nuestra responsabilidad por decreto es contrastar distintos puntos de vista para tratar de esclarecer la explicación que nos deje tranquilos a los colombianos y qué fue lo que realmente pasó. Tenemos que actuar hacia el futuro para que cosas así jamás vuelvan a suceder”, añadió.

De igual forma, explicó qué harán con la versión que entregó Samper, quien aseguró que detrás del asesinato de Gómez hay una conspiración y un intento fallido de golpe de Estado.

“Contrastaremos la versión de Samper con de la familia Gómez, en particular de Mauricio Gómez, pero las dos no pueden ser verdad. Posiblemente invitaremos a otras versiones para tener mayor lucidez de lo acontecido, siempre advirtiendo que no estamos detrás de la verdad jurídica y que nos importa el caso desde que arroje luz del conflicto armado colombiano”, contó.

Asimismo, mencionó la idea general que la familia Gómez Hurtado les presentó, “versión totalmente distinta” a la del exmandatario.

“La familia de Álvaro Gómez Hurtados nos ha presentado una versión distinta, bien sustentada, en la que sostienen que la tal conspiración no existe, que realmente hubo un crimen de Estado en el que están implicados Ernesto Samper y Horacio Serpa, el cual se hizo a través del cartel del norte del Valle y lo ejecuta una persona vinculada a la Policía”, afirmó.

Por otro lado, de Roux destacó la labor que lleva la Comisión de la Verdad en el territorio colombiano.

“La Comisión de la Verdad está en pleno desarrollo. Estamos reunidos con los representantes de las 28 regiones de Colombia en donde hace presencia para esclarecer lo que nos pasó en la tragedia humana de casi 9 millones de víctimas”, aseguró.

