Familia de bebé que murió en La Calera denuncia negligencia del jardín: "Llegó sin vida al hospital"

Hay consternación en el municipio de La Calera por cuenta de la muerte deun bebé de 11 meses, quien estaba al cuidado de un jardín infantil del municipio. La familia, de origen humilde, ha presentado una dolorosa denuncia pública, señalando una presunta negligencia por parte de la institución.

El hecho lamentable ha provocado un revuelo significativo en el municipio, donde familiares del menor y la comunidad en general exigen justicia e investigación exhaustiva. La Alcaldía local ha manifestado su apoyo a la familia, solicitando igualmente una investigación para esclarecer las circunstancias del deceso.

La situación que condujo a la muerte de Liam inició en la mañana de este 29 de septiembre cuando su madre lo dejó en la institución, tal como lo hacía de forma rutinaria, alrededor de las 7:30 a.m.. La normalidad se interrumpió abruptamente horas más tarde, según relató un familiar de la víctima.

“El día de ayer, desafortunadamente, la mamita de Lian va a la institución a dejar a Lian como se venía haciendo normalmente sobre las 7:30 de la mañana. A este caso, la mamita se le realiza una llamada sobre las 10 de la mañana donde se le informa que el niño está en urgencias, que el niño está grave por parte de una de las profesoras que son también directoras del jardín”, contó una de las familiares a Blu Radio.



La madre se dirigió inmediatamente al puesto de salud. Sin embargo, la noticia que recibió allí fue devastadora. El familiar confirmó que, al llegar al centro de urgencias, la institución de salud le notificó que el bebé no presentaba signos vitales, a pesar de las maniobras de reanimación que se intentaron.



Acusaciones de negligencia

Desde el momento en que se conoció la noticia del fallecimiento, la familia de Liam ha sido enfática en señalar la falta de responsabilidad y la total ausencia de comunicación por parte de las responsables del centro de estimulación. Según los allegados, hasta el momento de la denuncia pública, no ha habido ninguna explicación oficial de las profesoras o directoras de la institución.

El impacto de la tragedia alcanzó a otros menores y sus familias, ya que, en el mismo centro, se encontraba estudiando el hermano de Liam, un menor de un año y medio. Aproximadamente media hora después de la llamada a la madre de Liam, el padre del otro niño fue contactado para retirar a su hijo sin ninguna justificación clara.

“Llaman a mi papá sobre las 10:30, le dice, eh, le dicen a él, ‘Venga y recoja el niño.’ Sacaron los niños a las 10:30 de las instalaciones, o sea, llamaron a los papitos sin dar un comunicado, sin ir por qué.”

La familia insiste en que la muerte de Liam era previsible y que se debió a una falla sistémica en el cuidado prestado por el centro. Las declaraciones son contundentes al calificar el suceso como un acto de omisión evitable.

“Desafortunadamente, como les mencioné, ellas no se han pronunciado. Esto es un caso de totalmente negligencia por parte de este jardín y de las profesoras. Esta situación se pudo haber evitado. Desafortunadamente Lian llegó sin vida y queremos justicia para Liam porque ellas ya venían presentando inconsistencias bajo el cuidado de los niños. Ellas no estaban haciendo esto con amor. Ellas no tenían las capacidades para tener los menores bajo su cuidado”, señaló.

Mientras la familia de Liam clama por justicia, las autoridades locales se encuentran acompañando a los allegados y esperando que las investigaciones permitan determinar las responsabilidades específicas en la muerte del niño, cuya vida fue truncada a tan solo 11 meses de edad.

Escuche aquí la denuncia: