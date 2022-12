Familiares de las víctimas del Chapecoense piden confirmar responsabilidades

Familiares de las víctimas del equipo brasileño Chapecoense fallecidas en el accidente aéreo ocurrido en Antioquia pidieron depurar responsabilidades y emprender medidas judiciales en caso necesario.

Publicidad

"La empresa va a tener que ser responsabilizada porque fueron muchas vidas y muchas familias dañadas con este accidente", afirmó Alaíde Padilha, madre del portero Danilo, que falleció poco después de ser rescatado de la aeronave.

No obstante, Padilha rechazó participar personalmente en un hipotético proceso, pero tiene la certeza de que "alguien va a entrar" porque hubo "mucha irresponsabilidad".

Publicidad

El padre de Felipe Machado, uno de los defensas fallecidos, consideró que el Chapecoense debería emprender medidas judiciales contra la aerolínea boliviana Lamia.

Publicidad

A bordo del avión viajaban 77 personas, de las cuales 71 fallecieron, la mayoría jugadores de la plantilla, miembros de la directiva y gran parte del cuerpo técnico del club.

Solo sobrevivieron seis personas: tres futbolistas, un periodista y dos auxiliares de vuelo.

Publicidad

"Creo que esa aerolínea debería ser prohibida", afirmó Óscar Machado en declaraciones a la prensa.

Publicidad

No obstante, rechazó buscar responsabilidades si ello implica culpar a alguien en Colombia, en referencia a la actuación del personal de la torre de control del aeropuerto José María Cordova, ubicado a pocos kilómetros de Medellín, que estuvo en comunicación con el piloto del Lamia.

El Gobierno boliviano decidió este jueves retirar el permiso de operaciones de Lamia mientras investiga las causas que llevaron a permitir el despegue del avión, que declaró una "falla eléctrica total", así como escasez de combustible, instantes antes de su impacto.

Publicidad

Por su parte, Georgina Borges, tía del masajista Serginho, miembro del cuerpo técnico del Chapecoense, que se trasladaba a Colombia para disputar el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana frente al Atlético Nacional, opinó también que el club debe tomar medidas judiciales.

Publicidad

"Creo que sí, porque con todo lo que ocurrió... Ellos (el club) tienen que tomar medidas", aseveró Borges.

En caso de que se certifique una negligencia por parte de la aerolínea o el piloto, el club estudiará esa posibilidad, pero "solo a partir del martes", explicó a Efe Vitor Hugo Nascimento, miembro del cuerpo técnico y del departamento administrativo del Chapecoense.

Publicidad

La directiva interina está centrada ahora en los preparativos del funeral colectivo que tendrá lugar este sábado sobre el césped del Arená Conda, el estadio de este modesto equipo brasileño.

Publicidad

Ese ceremonial no contará con la presencia del presidente de Brasil, Michel Temer, quien realizará una recepción con honores a los féretros a primera hora del sábado para posteriormente volver a Brasilia, una actitud que no ha complacido a Machado.

"Yo no voy allí. La obligación de él es venir aquí para traer un sentimiento hacia nosotros, no ir yo allí. En un futuro, de repente hasta lo va a usar como una propaganda, no sé si él o el partido", lamentó el padre de Felipe Machado.

Publicidad

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

Publicidad

-Las Farc anunciaron que ya inició el proceso de destrucción de material explosivo en su poder.

-El Ejército confirmó que tiene listo el 100% de las obras que tenía a su cargo para garantizar el traslado de guerrilleros de las Farc a las zonas veredales de concentración.

Publicidad

-El Centro Democrático no apoyará la reforma tributaria radicada por el gobierno y presentará una propuesta alternativa en la que pide que se mantenga el IVA del 16 %.

Publicidad

-Habitantes de la ladera suroccidental de Cali aseguran que por el aguacero de ayer sus viviendas están en riesgo de colapsar…Piden apoyo de las autoridades para evitar una tragedia similar a las de las últimas horas que cobró la vida de 6 personas en el barrio Siloé.

-Se confirma la suspensión de Venezuela del Mercosur por incumplimiento de cláusulas comerciales. Sin embargo, la canciller Delcy Rodríguez negó que Venezuela haya sido notificada y calificó el hecho como un golpe de estado.

Publicidad

-El representante Alirio Uribe, del Polo Democrático, denunció que el asesinato de habitantes de calle en Bogotá es de 9 por mes, en promedio.

Publicidad

-Transmilenio anunció que en las próximas semanas entregará al sistema más de 550 nuevos cicloparqueaderos en los portales de la 80 y El Dorado.