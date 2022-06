Familiares del mayor de la Policía Julián David Gámez exigen respuestas frente a su desaparición

Frente a la Dirección General de la Policía Nacional, familiares, amigos y allegados del mayor Julián David Gámez levantaron sus voces para exigir respuestas e información clara sobre su paradero.

El mayor de la Policía, oriundo de Pesca, Boyacá, se desempeñaba como subcomandante de la Policía Metropolitana de Pereira cuando desapareció en extrañas circunstancias el pasado jueves 2 de junio en medio de un operativo de la Policía que perseguía a presuntos delincuentes.

Publicidad

“Según varias versiones de la misma Policía, se nos ha dicho, primero, que él se arrojó detrás de los delincuentes y después dijo que no, que había caído accidentalmente al río”, así lo explicó el hermano del mayor desaparecido, Hugo Gámez.

Lo último que se le informó a la familia es que se encontró el arma de dotación cerca del río Otún y continúan adelantando las labores de búsqueda.

Así lo recuerda su padre, Abdón Gámez Bohórquez: “Yo lo recuerdo… no tengo palabras para expresarme. De ver no solo él, sino todos mis hijos, pero en especial él, la calidad humana que tiene. Yo no pierdo la esperanza, sé que mi hijo está vivo, él no está en ningún río. Queremos que se nos esclarezcan estos hechos y la investigación llegue a un feliz término”, expresó.

Aunque Hugo y a Abdón Gámez lograron ingresar esta tarde a la Dirección General de la Policía, les reiteraron que la investigación continúa y aún no hay respuestas claras de qué fue lo que sucedió.

Publicidad

Le puede interesar:

Escuche el podcast La caja de los comics: