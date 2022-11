Farc, dispuestas a que “la otra verdad” del conflicto salga a flote

El máximo líder de las Farc, Rodrigo Londoño alias ‘Timochenko’, reiteró en el marco del Día Nacional para la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, que ese grupo subversivo no vacilará “en pedir perdón a todos aquellos que hubieran sido afectados por sus conductas”, en los más de 50 años de conflicto armado.



Londoño expresó a través de una carta abierta, firmada desde La Habana, que esa guerrilla no tendrá “el menor resquemor en que salgan a flote todas las verdades sobre lo acaecido en el país durante las décadas pasadas”.



‘Timochenko’ destaca la reciente firma de los decretos que mediante los cuales el Gobierno dio vía libre a la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y a la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto, e indicó que “serán poderosos instrumentos para ello, al lado de la Jurisdicción Especial para la Paz”.



El máximo comandante de las Farc advierte que “Colombia sólo será distinta cuando la verdad haya salido a flote y los victimarios deban responder por sus hechos”, por lo cual afirmó que confía en que este día en el que se conmemora a las más de ocho millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado “sea la ocasión para meditar y alistar la alborada del nuevo país que soñamos”.



"Desde el poder insisten en atribuirnos, sino los millones de colombianos sacrificados por cuenta del ánimo de lucro de ciertos sectores privilegiados que inspiraron y atizaron permanentemente la guerra", agrega.



Londoño cuestiona que “contra toda evidencia histórica, para el Establecimiento está definido que los insurgentes jamás podremos ser considerados víctimas”, mientras que “se soplan cuando se les habla de los crímenes de Estado. Eso no existe, ni jamás existió para ellos. Si acaso excesos de algunas manzanas podridas que violaron órdenes por su exclusiva decisión. Aun así, no ocultan su insistencia en conseguir el modo de esquivarles las responsabilidades penales”.



Esta es la primera vez que, en el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se conmemora el Día de las Víctimas con las Farc fuera de la confrontación armada y en proceso para la entrega de armas y su desaparición como grupo insurgente.