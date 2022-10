Farc pide a Parlamento Europeo que la retiren de lista de terroristas

“La paz en Colombia espera mucho de la Unión Europea. A nuestro juicio, lo más justo y consecuente con la búsqueda de la paz es borrar a las Farc de la lista de organizaciones terroristas con la misma celeridad con que fuimos incluidos”, aseguró.



El jefe guerrillero agregó que esto quitaría del camino “un gran obstáculo para la normalización de la vida política colombiana y garantizaría la reincorporación de los combatientes a la vida civil”.



Por su parte, el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, agradeció a la Unión Europea su apoyo al proceso de paz y manifestó que no habrá impunidad.



“Sería muy importante que la cooperación europea tenga la mayor coordinación posible con las instituciones colombianas para que al final lo que encontremos sean unas instituciones y un Estado más fuerte y no solo una serie de agencias internacionales trabajando en los territorios, pero sin coherencia y sin la posibilidad de que no haya resultados de larga duración”, expresó.



A una de las preguntas que realizaron los diputados del Euro parlamento, Jaramillo respondió que “debe haber un desarme y una reincorporación a la vida civil creíble de la guerrilla de las Farc”.



Jaramillo expresó que aunque considera que esta es una condición necesaria para la paz, no es suficiente “para consolidar el fin del conflicto y alcanzar la paz”.