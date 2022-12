Farc pide que Santos “tome riendas de proceso de paz” tras revés a ‘fast track’

La implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las Farc atraviesa un momento complejo por cuenta del fallo de la Corte Constitucional que ha limitado el fast track o vía rápida para la implementación de los proyectos de ley y de acto legislativo, justamente para poder desarrollar el acuerdo final.



Alias ‘Iván Márquez’, quien fuera jefe negociador de esa guerrilla en los diálogos de paz en Cuba, compartió en Blu Radio la posición de las Farc sobre la determinación de la corte.



“La implementación se ha vuelto un camino tortuoso y difícil. Entraña más trabajo que lo que construimos en La Habana durante cerca de cinco años. La implementación ha tenido muchas dificultades, sobre todo la implementación normativa porque muchos actores políticos han pretendido cambiar el texto de lo acordado”, opinó ‘Iván Márquez’.



El jefe negociador de las Farc dijo también que “necesitamos darle vida ya al proceso de paz y dar el paso trascendental”, pues la Corte Constitucional “ha puesto en duda toda la confianza durante el proceso”.



En ese sentido opinó sobre el fallo de la corte que “por esa vía puede afectarse la amnistía y acuerdos relacionados con escaños para guerrilleros”, pues “tiene que ser el presidente quien comande lo que concierne al proceso de paz”, y no otros actores políticos.



‘Iván Márquez’ también resaltó que el proceso de paz con las Farc “ha tenido un fuerte apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU”, del cual recordó que “es la primera vez que el Consejo de Seguridad viene a Colombia, a América Latina”.



Reiteró que “es el presidente el que debe tomar las riendas del proceso de paz”, por lo que anunció que junto a representantes de la guerrilla analizará “lo que ha generado la decisión de la Corte Constitucional sobre ‘fast track’”.