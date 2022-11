Farc se niega a que Defensa Civil atienda guerrilleros heridos en zonas veredales

Luis Alberto Albán, alias Marcos Calarcá, miembro de la comisión tripartita, aseguró que si bien se ha avanzado en el tema de atención médica a los guerrilleros no aceptarán a la Defensa Civil como una entidad que los pueda atender o evacuar, y señaló que hay que buscar otra.



“No aceptamos a la Defensa Civil, si bien es cierto que estamos en construcción de paz y reconciliación hay fuertes temas que todavía tenemos que abordar en busca de verdad y es el caso de toda la influencia e injerencia que tuvo la Defensa Civil en la confrontación”, manifestó.



Por otro lado, el contralmirante Orlando Romero, aseguró que la invitación a una reunión con los alcaldes en La Guajira no fue una violación del cese al fuego por parte de las Farc.