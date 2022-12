Fecha de firma de acuerdo con Farc se define entre hoy y mañana: Santos

Durante la rendición de cuentas del Ministerio del Interior, el presidente Juan Manuel Santos dijo que no se ha definido la fecha para la firma la paz con las Farc.



Aseguró que este tema se definirá entre este miércoles y este jueves. Esto ante versiones que indican que se haría el próximo 26 de septiembre como la que entregó el jefe de Gobierno español, Mariano Rajoy.



“¿Cuando se firma? Lo estamos decidiendo entre hoy y mañana. Entre el 20 y el 30 de septiembre. No se ha decidido si es el 26, si es el 23 si es 21. No se ha decidido, pero se va a decidir entre hoy mañana”, expresó.



También se refirió a la pregunta para votar el plebiscito el 2 de octubre, sostuvo que la pregunta es la más sencilla que se hubiese podido escoger en estas circunstancias.



“Porque si el acuerdo tiene un título, pues por eso se colocó en la pregunta. Ahora están diciendo que estamos induciendo el voto, es lo más de sencilla la pregunta”, indicó.