Fecode no asistió a reunión de diálogo pactada con el Gobierno

El Ministerio de Educación informó que para este 6 de mayo se había convocado a una reunión con Fecode, en el marco de la mesa nacional de negociación que se instaló el pasado 4 de mayo.

Sin embargo, el sindicato de maestros, según dijo el Ministerio, informó que no asistiría a esta mesa de diálogo.

“Respetamos las decisiones de los representantes del comité ejecutivo de Fecode , sin embargo, reiteremos que lo que el país espera del gobierno, la comisión negociadora y la comunidad educativa es que sigamos trabajando en equipo por la educación y que estos espacios de diálogo contribuyan a que avancemos en una discusión responsable de las solicitudes contenidas en el pliego de peticiones radicado”, señaló el ministerio.

Por su parte, Fecode informó que el motivo por el que no asistieron es que no habrá ningún tipo de acercamiento con el Gobierno hasta que se cumplan condiciones como “que paren los asesinatos en medio de las protestas, se desmilitaricen las ciudades” y, principalmente, se citen de manera conjunta a todos los sindicatos que conforman el comité del paro.

“Otra condición es que el Gobierno establezca una agenda precisa y clara, no como lo dice el presidente, que vamos a dialogar. No vamos a caer en la trampa como lo hizo en el 2019, que simplemente nos llamó, conversamos y no pasó absolutamente nada”, aseguró Nelson Alarcón, ejecutivo de Fecode.

El sindicato también aseguró que seguirán en paro indefinido hasta que el Gobierno demuestre voluntad y le dé solución de fondo a toda la problemática que han planteado las organizaciones.