El caso del líder estudiantil Lucas Villa generó estupor e indignación en Pereira. El joven fue baleado en el viaducto que comunica la capital risaraldense con Dosquebradas, en hechos que son materia de investigación. Carlos Andrés Gómez, amigo de la víctima, habló del caso.

“Lucas ya se da por fallecido. Lo que dice el parte médico es que sigue conectado a una UCI, al parecer es únicamente porque están en el proceso de donación de órganos. La familia ya lo despidió”, añadió.

Gómez hizo un perfil del joven y destacó sus virtudes, así como el carisma que lo caracterizó.

“Lucas era una persona increíble. El país no sabe el estudiante que perdimos. Siempre habló de paz, se caracterizó por su carisma, por su alegría, por participar de sus luchas sociales”

“Era una persona de mucha luz”, añadió.

De acuerdo con las versiones que conoció Carlos Andrés Gómez, el caso no parece ser indiscriminado.

“En la zona del viaducto hay cámaras. Necesitamos que puedan esclarecer. No parece ser un crimen indiscriminado, no se disparó contra una multitud, en el viaducto no había disturbios, no estaba sucediendo nada malo”, contó.

Según el amigo del líder, minutos antes desde un vehículo en el que se repartió comida se apuntaron láseres hacia él.

Escuche a Carlos Gómez en entrevista con Mañanas BLU: