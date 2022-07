"Fecode no está pidiendo mermelada ni está dividido con respecto a Petro": Nelson Alarcón

Nelson Alarcón, presidente de la Federación Colombiana de Educadores , Fecode, aseguró en Mañanas Blu que no están en contra del gobierno de Gustavo Petro y que no hay fracturas entre el gremio y el presidente electo. Asimismo, recalcó que no está aspirando a ningún cargo y no pide “mermelada”.

“Aquí hay una institucionalidad (…) El magisterio colombiano, en su inmensa mayoría respetando las diferencias, no la jugamos al fondo por este proyecto político en cabeza de Gustavo Petro y Francia Márquez, sin importar toda la estigmatización y persecución. Hoy ratificamos institucionalmente que respaldamos el próximo gobierno”.

Señaló que “realmente lo que le interesa a Fecode” es que se implementen políticas para que “haya un cambio de fondo en la educación”, más no buscan una entrada o cargo en el nuevo gobierno, que arranca el próximo 7 de agosto.

“Aspiramos al verdadero cambio. No aspiro ni aspiraré a ningún cargo dentro del gobierno de Gustavo Petro (…) Así me ofrezcan algún cargo, no es mi interés personal. No estamos interesados en absolutamente nada de burocracias o mermelada, ni nada por el estilo”, comentó.