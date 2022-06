"Los educadores no adoctrinamos": Fecode sobre video de niños gritando Petro en colegio de Medellín

Omar Arango, integrante de Fecode en Antioquia, habló en Mañanas BLU sobre el polémico video en el que niños, de unos cuatro años, apoyan a Gustavo Petro durante una clase en un colegio oficial del departamento. En la grabación se escucha como los menores, al parecer inducidos, gritan varias veces: " Petro , Petro".

Ante esto, Fecode se pronunció y aseguró que los educadores no están autorizados para adoctrinar.

"Los educadores no adoctrinamos, abrimos los ojos a los niños, 'por qué el rico, por qué pobre... por qué hay corrupción. No podemos hacer proselitismo político , estamos velando que los maestros no caigan en ese error al interior de las aulas", aseveró Arango.

Sobre el video

"En sí no podemos opinar, hay que buscar el contexto de lo que sucedió para poder juzgar lo que pasó, no sabemos si la profesora estaba dando catedra de democracia. Desconocemos si realmente fue una educadora, un padre de familia o un agitador que llegó", relató.

Por otro lado, Arango ratificó que Fecode se encuentra apoyando al candidato presidencial Gustavo Petro.

"Le hacemos campaña a Petro, pero somos cuidadosos de como hacerla", aseguró Omar Arango, integrante de Fecode en Antioquia en entrevista con Mañanas Blu.

