Atípicos cierres de campaña tuvieron los dos candidatos de la segunda vuelta presidencial, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández ; y es que habitualmente en el país el domingo, una semana antes de elecciones, el último día en que está permitido el proselitismo, es la oportunidad en la que los aspirantes muestran su músculo electoral llenado plazas, pero este fin de semana tanto Petro como Hernández no se dieron ningún baño de masas.

Petro estuvo el sábado en las poblaciones santandereanas de Barbosa, Suaita y Vélez, intentándosele meter en el feudo electoral de Hernández para restarle votos. Además, en la noche, participó de una entrevista virtual con los artistas Adriana Lucía, Julián Román y Santiago Alarcón, que se desarrolló sin mayores sorpresas. Sin embargo, este domingo, el candidato del Pacto Histórico, que tenía programado un encuentro en Bogotá para jugar tejo, bolirrana y otros juegos tradicionales, canceló a última hora.

Publicidad

Por su parte, Rodolfo Hernández, que llegó al país el sábado, solo se reunió con el ministro del Interior, Daniel Palacios y el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas. Desde entonces, el exalcalde de Bucaramanga permanece en su finca y la acostumbrada transmisión de los domingos, donde respondía preguntas de sus seguidores no se realizó.

Seguidores se movilizaron

"En la primera vuelta hicimos un cierre de campaña con 100.000 personas en la Plaza de Bolívar (...) el país entero sabe la capacidad de movilización que tienen Gustavo Petro y Francia Márquez -su compañera de fórmula vicepresidencial-", explicó desde la localidad de Fontibón a Efe Alfonso Prada, jefe de debate de Petro.

"En estas tres semanas de segunda vuelta lo que hemos hecho es acercarnos mucho más a los colombianos, escucharlos muy bien y hacer una campaña y una política diferente, de cercanía", detalló el estratega.

Publicidad

En el evento de apoyo a Petro se reunieron familias para jugar tejo y boli-rana, dos juegos tradicionales colombianos, y para participar en diferentes actividades, como pinturas para los niños o una "pegatón" de propaganda política de Petro y Márquez.

Los petristas han querido demostrar que son "una candidatura, por la democracia, por la paz de Colombia y por la justicia social", en palabras de Prada, quien añadió que esperan que "esta semana salga el rival a debates en televisión", después de que Hernández decidiera no participar en ningún cara a cara en la recta final electoral.

Publicidad

Ambos eventos reunieron tan solo a unas 60 personas, una cifra acorde a la participación que han tenido los actos políticos en los últimos días, contagiados por un aparente desinterés de los candidatos por conquistar el voto en las calles.

El parque Simón Bolívar de Bogotá fue de nuevo el punto de encuentro de un grupo de rodolfistas que ya salieron el sábado en una caravana de automóviles a recorrer las calles de la ciudad.

Con banderas de Colombia, música y mucha propaganda política -gorras, camisetas y avisos microperforados en los autos- salieron los rodolfistas a mostrar su apoyo al ingeniero y a tratar de convencer a los indecisos y al voto en blanco, en los que estará en juego la elección ante lo apretado de las encuestas.

No faltaron las arengas clamando "Rodolfo, mi presidente" y los mensajes con el lema de la campaña del ingeniero como "No robar, no mentir, no traicionar, 0 % impunidad".

Publicidad

Tras este melancólico cierre de campaña en plaza pública, los candidatos tienen todavía una semana por delante en la que cualquier actividad que hagan tiene que ser en espacios cerrados.

Por ejemplo, en Medellín, un grupo de adeptos del exalcalde de Bucaramanga organizó un plantón en el cierre de campaña. Con camisetas de color amarillo y la leyenda del "Ingeniero Rodolfo Presidente", se dieron cita en uno de los puntos de la capital antioqueña.

Publicidad

Por su parte, votantes de Gustavo Petro marcharon al oriente de Cali. Llevaban camisetas y gorras con los logos del Pacto Histórico y la leyenda "Cambio por la vida". Además alzaban pancartas con la imagen del exalcalde de Bogotá y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez. La caravana se extendió por las calles gracias a una bandera de Colombia que desplegaron a su paso.