FedeSeguridad responde a Petro: “Estamos en un tradicional justos por pecadores”

Un nuevo choque entre el sector de la seguridad privada y el gobierno del presidente Gustavo Petro se desató tras las recientes declaraciones del mandatario, quien señaló la presencia de estructuras ilegales dentro de las empresas del gremio. Para Nicolás Botero, presidente ejecutivo de FedeSeguridad, estas afirmaciones caen como un “balde de agua fría”.

“Hace dos semanas nos pronunciamos respaldando las investigaciones que el presidente pedía sobre la ilegalidad en nuestro sector. Nosotros representamos a un conjunto muy importante de empresas legales, cuya mayor petición es el cumplimiento de la ley. Hemos insistido en la necesidad de actualizar la regulación y fortalecer la Superintendencia de Vigilancia , que hoy está desbordada de trámites”, dijo Botero.

Botero enfatizó que las empresas de seguridad privada llevan 30 años operando bajo normas desactualizadas, lo que ha generado vacíos y lagunas legales que facilitan la infiltración de estructuras criminales. Asegura además que han solicitado reiteradamente el fortalecimiento de la Superintendencia de Vigilancia, un órgano adscrito al Ministerio de Defensa, sin obtener respuesta efectiva.

“Solo se benefician los criminales”

Nicolás Botero fue enfático en señalar que la falta de control y actualización normativa termina favoreciendo a los delincuentes. “Solo se benefician los criminales, los ilegales y quienes abusan de la debilidad del Estado para controlar nuestro sector”.

Asimismo, reconoció que hay casos en los que delincuentes han logrado infiltrarse en el sistema de seguridad privada y han utilizado credenciales y recursos estatales para operar con total impunidad. “Es decir, que utilicen también camionetas de la UNP, armas que entrega la unidad del Departamento de Control Comercio y Armas del Ejército. Estamos en un tradicional justos por pecadores”.

El presidente de FedeSeguridad advirtió que la situación afecta la reputación de las empresas legales y pone en riesgo la vida de empresarios y trabajadores del sector, quienes cumplen con todas las normas laborales y legales.

“Si hay mafiosos, ¿quién les entregó los permisos?”: FedeSeguridad

Botero también cuestionó la responsabilidad del gobierno en la situación, asegurando que si hay criminales delinquiendo bajo la fachada de empresas de seguridad privada, fueron las mismas entidades estatales las que les entregaron los permisos. “Si el presidente está diciendo que aquí hay mafiosos, paramilitares y narcotraficantes con licencias, no está diciendo nada diferente a que fue la Superintendencia la que les otorgó esos permisos”, declaró.

El líder gremial reiteró el respaldo del sector a las investigaciones contra la ilegalidad , pero pidió que no se estigmatice a las empresas que cumplen con la ley. “Invitamos al Gobierno a investigar, pero también a no generalizar. No se puede poner en riesgo la seguridad jurídica y la integridad de un sector que emplea a miles de colombianos y que trabaja por la protección de la ciudadanía”, concluyó Botero.