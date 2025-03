Helicol denunciará a Ecopetrol por supuestamente favorecer a empresa en millonario contrato

La empresa Helicol S.A.S interponedrá una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra Ecopetrol . La acción legal surge tras la revisión de los documentos y soportes del proceso de contratación, donde dicen que detectaron indicios de un presunto cartel ilegal de direccionamiento de contratos, el cual habría favorecido de manera intencionada a la empresa Helistar.

Según la información de Helicol, durante la investigación interna se evidenció la inclusión de condiciones restrictivas en los pliegos, diseñadas para excluir a otros competidores y asegurar que Helistar se consolidara como proveedor exclusivo.

Además, se señala que se habría cancelado de forma injustificada ciertos procesos de contratación, lo que habría contribuido a la monopolización ilícita del servicio dentro de la entidad. Estas prácticas, de acuerdo con la denuncia, configuran un acuerdo restrictivo de la competencia, un concierto para delinquir y diversos delitos contra la administración pública, hechos que se traducen en corrupción.

El conflicto se enmarca en un contexto previo, cuando Ecopetrol decidió dar por terminado de forma anticipada el contrato de prestación de servicios de transporte con Helicol. La empresa petrolera explicó que el contrato fue cancelado debido al supuesto incumplimiento de las obligaciones pactadas, puesto que Helicol no logró poner a disposición las aeronaves y la base de operaciones en Paz de Ariporo antes del inicio del servicio programado para el 1 de marzo de 2025.

Entre los documentos que la compañía exigía se encontraban el certificado de matrícula colombiana, el certificado de aeronavegabilidad, el certificado antinarcóticos, el formulario de inspección anual de aeronave y la licencia de estación de radio. La ausencia de estos soportes habría generado un incumplimiento grave en las obligaciones contractuales.

Por su parte, Helicol ha justificado el incumplimiento argumentando que la conducta omisiva y negligente de la Aeronáutica Civil, entidad responsable de la disposición de la base operativa en el aeropuerto del municipio de Paz de Ariporo, impidió la adecuada legalización y equipamiento de las aeronaves.

No obstante, Ecopetrol rechazó esta explicación, afirmando que no se configura una causa extraña de exoneración contractual, pues no concurren condiciones de fuerza mayor ni culpa exclusiva de la víctima.

La empresa espera que la intervención de la Fiscalía permita esclarecer los hechos y sancionar a los responsables de lo que se denuncia como un entramado de corrupción.