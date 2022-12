Feligreses se aglomeraron en una misa no autorizada en Bucaramanga

Habitantes del barrio Los Pinos de la Comuna 13 de Bucaramanga rechazaron la realización de una misa que terminó generando aglomeración de personas, no sólo en el recinto litúrgico, sino en las afueras del lugar donde habría grandes cantidades de personas sin las normas mínimas de distanciamiento obligatorias por el COVID-19.

“Que no hayan aglomeraciones porque en una iglesia es peor, porque la de nosotros aquí no es muy grande, y si va toda la gente estarían muy pegados, de pronto podrían ir por grupo y no pegarse tanto por ejemplo, a mí me parece que no, por ejemplo, tanto que exigen que tapabocas que higiene y por acá pasan muchos vendedores ambulantes que generan aglomeraciones y las autoridades no hacen nada sobre ese tema”, explicó Leonor Lamus, integrante de la Acción Comunal de ese sector.

En ese sentido los habitantes explicaron que la misa se puede hacer sin necesidad de ocasionar aglomeración de personas, que es lo que realmente está prohibido, además se hacen misas en televisión, en internet y hasta en radio, por lo que no consideran que este tipo de aglomeraciones sean realmente necesarias en la iglesia de la comunidad.

En Bucaramanga está prohibido por el momento la realización de misas en recintos religiosos con presencia de feligreses

Por el momento la Arquidiócesis de Bucaramanga o la iglesia donde se hizo la misa no han respondido a la denuncia sobre la realizacion del acto litúrgico que llamó la atención de miles de bumangueses que terminaron haciendo viral la imagen de la iglesia aglomerada.

