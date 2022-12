Felipe González acepta no ser abogado de opositores venezolanos

El expresidente del Gobierno de España Felipe González cumplió con su agitada agenda en la visita que lleva a cabo a Venezuela para brindar apoyo a los políticos presos, aunque sin ejercer la abogacía, una jornada que realizó mientras recibía una lluvia de críticas por parte del chavismo.



González, que llegó ayer a Caracas, sostuvo reuniones con dirigentes de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) donde manifestó su intención de acatar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) que recordó ayer que el exgobernante no podrá ejercer la abogacía en el país caribeño. (Lea también: Esposa de Ledezma dice que a Felipe González le negaron ser abogado del alcalde )



"Acepto la jurisdicción venezolana, es con base en ella que hice la propuesta de participar como asistencia técnica. Creo que es un derecho de la defensa, pero respeto y acato la decisión del Tribunal", dijo González en referencia al fallo del Supremo emitido.



La visita de González a Venezuela tenía como objetivo principal servir como "asesor técnico externo", al equipo legal que se encarga de defender al líder del partido Voluntad Popular (VP), Leopoldo López, y al alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, considerados "presos políticos" por la oposición.



"No me quedará otra que hacer esfuerzos en ámbitos internacionales que obligan jurisdiccionalmente a Venezuela, como a España, como a Colombia, o como a Grecia", dijo al referirse a los espacios de lucha en los que actuará para respaldar a los políticos presos venezolanos en vista de la prohibición del Supremo.



El exgobernante español dijo, además, que "intentará" ver a López y asistir a la audiencia de su juicio pautada para el próximo miércoles, así como al también encarcelado exalcalde Daniel Ceballos, durante su estadía en Caracas.



"Se está tramitando esa autorización, de la que espero tener una respuesta, porque en contra de la desautorización no haré nada y en la ausencia de autorización veré", argumentó. (Lea también: Felipe González visita a alcalde de Caracas, bajo detención domiciliaria )



González sostuvo además una reunión en privado con el editor y dueño del diario Tal Cual y político venezolano Teodoro Petkoff y, antes de este encuentro que ocurrió en la casa del periodista, el expresidente del Gobierno español le hizo entrega del premio de periodismo Ortega y Gasset que le concedió el diario El País.



El político español había recogió el galardón a nombre de Petkoff el pasado 6 de mayo en Madrid pues el editor venezolano no pudo acudir a la cita en España por tener prohibida la salida de Venezuela a raíz de una denuncia contra él por difamación hecha por el presidente del Parlamento venezolano, Diosdado Cabello.



"Fue una reunión privada, los periodistas que estábamos ahí, lo vimos cuando llegó, cuando se abrazaron y cuando le entregó el premio y después nos dijeron que por favor nos fuéramos", narró a Efe el jefe de redacción del diario Tal Cual, Xabier Coscojuela.



La visita de González a Venezuela ha generado el rechazo del oficialismo, y el mismo Jefe de Estado, Nicolás Maduro, ha manifestado su descontento calificando las actividades del exgobernante en su país como "intervencionismo" en los asuntos internos de la nación petrolera.



El alcalde chavista Jorge Rodríguez, jefe de campaña del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), acusó esta jornada a González de ser "el lobista más conspicuo" al tiempo que le vinculó a narcotraficantes, casos de corrupción y homicidios. (Lea también: Expresidente Felipe González llega a Caracas a reunirse con presos políticos )



El dirigente oficialista aseguró que el político español está relacionado con los casos de corrupción recientemente desvelados en la FIFA y que fue "amigo personal" del narcotraficante colombiano, ya muerto, Pablo Escobar.



Además, responsabilizó a González de "las 28 personas asesinadas" por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) en los años ochenta, al principio de su mandato al frente del Gobierno español.



Por su parte, el secretario ejecutivo de alianza opositora MUD, Jesús Torrealba, desestimó las críticas de voceros del oficialismo hacia la visita de González y apuntó que es el Gobierno de Venezuela el que ha sumado a españoles a los asuntos de la política interna y puso como ejemplo al fundador del partido Podemos, Juan Carlos Monedero.



"Se trajeron a quienes vinieron acá a diseñar la receta que ayudó a destruir la economía venezolana y a destruir nuestro régimen político", sostuvo en alusión a Monedero. (Lea también: González, Cardoso, Lagos y Pastrana llegarán a Caracas el próximo lunes )



Aún se desconoce cuándo terminará la visita de González a Venezuela y aún se espera que sostenga otros encuentros relacionados con los casos de Ledezma, que cumple un arresto domiciliario y es señalado por conspiración y asociación para delinquir, y de López acusado por delitos vinculados a las protestas antigubernamentales de 2014.



EFE