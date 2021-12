Fidel Bassa no cayó por knockout con la pandemia del COVID-19

A Fidel Bassa las victorias de la vida le han dado más medallas que el boxeo. Al reconocido expugilista, que fue campeón mundial entre 1987 y 1989, el éxito no se le fue como agua entre las manos, pues aprovechó las oportunidades claves en su vida para ser un empresario que genera empleo e inversión extranjera en Colombia.

"Fidel Bassa es de una carrera larga, primero en el boxeo para que me conocieran. Siempre que iba trotando decía: cuando me retire quiero ser empresario. Eso me lo decía. Y así se dieron las cosas. Abrí una empresa que se llama ‘Mundo Científico’, hoy permanece. Empecé a vender libros en todo el país y viajaba mucho", relató.

Los aplausos que desde el ring lo perseguían, no cegaron su instituto emprendedor, pues se dio cuenta que el papel ya no era tan apetecido en el mercado.

"Como a los 10 años de estar metido en el mundo de los libros me di cuenta que el libro iba bajando por la tecnología. Luego los libros eran virtuales. Ya vendemos la biblioteca virtual con todos los libros que el cliente quiera. En estos momentos tenemos siete representaciones internacionales", recordó.

Pero la vida de Fidel Bassa transcurre como dentro de un ring. En el mejor momento de su carrera como empresario llegó la pandemia del COVID-19. Entonces se soportó de las cuerdas para seguir dando la batalla y no caer por knockout, pues la pandemia le cerró las puertas a sus clientes: las escuelas. Entonces decidió voltear su mirada hacia el campo, como buen hijo de campesino, donde con hacha y machete le dio fuerza a proyectos de siembra que hoy le permiten crecer sus negocios.

"Compré una finca de cuatro hectáreas. Me fui metiendo en la agricultura. Y tengo un proyecto listo para sacarlo el otro año. De hecho, me ha gustado tanto este negocio y me está dando resultados, que el otro año voy a lanzar el negocio ‘Todo Riego’", aseguró.

A la par, Bassa está trabajando en la proyección internacional de un modelo educativo para enseñar idiomas a niños, con el que busca traer una revolución en los modelos pedagógicos al país.

"Estamos haciendo un trabajo que estoy llevando a Panamá y República Dominicana. Creo que es la mejor metodología para enseñar idiomas. Hay una oportunidad de negocios en otros países y eso estamos haciendo. Ya lo estamos proponiendo en Colombia", expuso el exdeportista.

Visionario, arriesgado e innovador. Ese es Fidel Bassa, el hijo del Retén, Magdalena, que a los 10 años dejó el colegio para vender pescado en las calles de Barranquilla. Su ironía es trabajar para impulsar la educación en Colombia, la misma que le fue esquiva en su infancia y que solo le permitió llegar a cuarto grado. Su tenacidad fue más allá del cuadrilátero y lo tiene enfrentando las peleas que sean necesarias para salir adelante.