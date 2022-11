Fiscal general se declara impedido para investigar a Parody y Álvarez por Odebrecht

La Corte Suprema decidirá si el fiscal Néstor Humberto Martínez está o no impedido para adelantar la investigación en contra de las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody, por el escándalo Odebrech. Además se le imputarán nuevos cargos al excongresista Otto Bula tras la captura del exfiscal Rodrigo Aldana.



El fiscal Néstor Humberto Martínez se declaró impedido para adelantar las investigaciones por la denuncia interpuesta en contra de las exministras Cecilia Alvarez y Gina Parody. La decisión obedece a que en el año 2012, Martínez emitió un concepto en el contrato por el otrosí de la vía Ocaña- Gamarra asegurando que está debía ser contrata por licitación.



"En la investigación originada por la denuncia interpuesta contra las ex ministras, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia consideró que por la entidad de las denuncias se trataba de un nuevo caso y justamente en el día de ayer el caso ha llegado a conocimiento del fiscal general de la nación. Luego del estudio del caso en el día de hoy me he declarado impedido para conocer de esta investigación" aseguró.



En caso de aceptarse dicho impedimento, este proceso quedaría en manos de la vice fiscal, Maria Paulina Riveros. Finalmente, el jefe del ente acusador también agrego que tras la captura del fiscal delegado ante el Tribunal de Cundinamarca, Rodrigo Aldana, y sus presuntos vínculos con Otto Bula, el excongresista será llamado a nuevas imputaciones ya que las investigaciones muestran que bula habría transferido bienes al círculo cercano de Aldana.



"Esta actuación investigativa que ha desarrollado la fiscalía en las últimas semanas también compromete la responsabilidad del señor Otto Bula, quien será objeto de nuevas investigaciones en el curso de los próximos días por parte de la fiscalía general de la nación. Según la investigación el fiscal Aldana era responsable de procesos en los cuales el señor bula tenía interés y mantenían entre ellos comunicaciones personales. Las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía con mucho empeño, con mucha certeza, muestran que el señor Bula habría transferido bienes al círculo cercano del fiscal Aldana", añadió.



Finalmente, las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y definición de medida de aseguramiento de Rodrigo Aldana se llevarán a cabo el día sábado 22 de abril en el Complejo Judicial de Paloquemao.

