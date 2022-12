Fiscalía abrió investigación a promotores de bloqueos en el paro camionero

La Fiscalía confirmó que abrió investigación contra seis personas, entre ellas Pedro Aguilar, por los actos de violencia presentados durante el paro camionero.

Así lo confirmó el fiscal encargado Jorge Fernando Perdomo, " nosotros hemos venido muy atentos por los posibles delitos que se han cometido, nosotros tenemos hasta el momento 28 personas judicializadas sobre todo por el delito de daño a bien ajeno y sobretodo otros por lesiones, personas que han sido capturadas en flagrancia". (Vea también: Gobierno suspende diálogo con camioneros por accidente de gobernador de Boyacá ).

Afirmó que los casos no son hechos aislados y no se trata de hechos espontáneos que se han presentado, "no hemos dado cuenta que aquí hay una organización, por lo que se ha abierto una investigación contra seis personas, ya no es una protesta pacífica sin personas que quieren secuestrar al país en un supuesto paro de transportes".

Entre los investigados figuran Pedro Aguilar y otros cinco promotores del paro, que deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo y obstrucción a vías, también afirmó que indagará la responsabilidad de los manifestantes en el accidente que sufrió el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, ocurrido este martes en la vía Tunja-Paipa.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-El general Nieto visitó al gobernador de Boyacá e inició las primeras indagaciones sobre el ataque a la caravana del mandatario departamental.

-La Defensoría pidió sensatez al Gobierno y los camioneros en el manejo del paro de los transportadores de carga. El organismo humanitario se aparta, por ahora, de las conversaciones.

-En Circasia, Quindío, el vicepresidente Germán Vargas Lleras hizo un llamado al Ministro de Transporte Jorge Rojas, para que el paro camionero tenga pronta solución.

-Desde la Alianza Verde le pidieron al nuevo Fiscal General que se ocupe de todos los temas y no únicamente de lo mediático y lo que genera espectáculo.

-La Superintendencia de Sociedades realizaría un nuevo reparto de dinero entre las víctimas del Fondo Premium por 6 millones de dólares que recuperó el agente liquidador de una cuenta bancaria en Curazao.

-Desde el Centro Democrático impulsarán un proyecto de ley que eliminaría el impuesto de rodamiento y de la revisión técnico-mecánica a los vehículos eléctricos.

-En Venezuela donde gobernadores de la oposición se reunieron con el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en busca de un diálogo político con el Gobierno de Nicolás Maduro.

-Este martes se realizó la presentación de la serie de la Copa Davis que disputarán Colombia y Chile por la clasificación al repechaje del cuadro mundial.

-Este semana se colocará la primera piedra de las obras de renovación urbana en el corredor Funza-Mosquera, lo que mejorará la movilidad en los municipios aledaños a Bogotá.

-Hay preocupación en el Concejo de Bogotá por el bajo índice de denuncias por parte de los capitalinos que son víctimas de todo tipo de delitos.