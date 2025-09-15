Fiscalía acusa a cuatro exdirectivos de la Nueva EPS por fraude y desvío de $70.500 millones

La Fiscalía General de la Nación radicó un nuevo escrito de acusación en contra de cuatro exdirectivos de la Nueva EPS, señalados por supuestamente haber ocultado facturas y con ello haber desviado $70.500 millones del sistema de salud.

Los implicados son José Fernando Cardona Uribe, expresidente de la entidad, Juan Carlos Isaza Correa, exvicepresidente administrativo y financiero, Edgar Pedraza Castellanos, exgerente de contabilidad y Fabián Alberto Peralta Núñez, exgerente de cuentas médicas.

Según la investigación, entre 2019 y 2023 implementaron lo que el ente acusador calificó como una “política fraudulenta”, consistente en no procesar información verídica de la facturación registrada, alterando los balances oficiales presentados a la Superintendencia Nacional de Salud.

El escrito señala que la EPS proyectaba una aparente estabilidad financiera que en realidad no existía. De esta manera, logró mantener su habilitación en el sistema, evitando una intervención temprana, que finalmente se produjo en 2024.

De acuerdo con la Fiscalía, estas prácticas eran conocidas y consultadas por las áreas de dirección. Con base en las “presuntas utilidades”, el entonces presidente Cardona propuso a la asamblea de accionistas utilizarlas para cubrir pasivos acumulados, pese a que sabía que no existían tales excedentes.

El documento enfatiza que, desde 2019, la entidad arrojaba indicadores financieros negativos y que ni siquiera los recursos girados por el ADRES alcanzaban para cubrir las deudas.

La acusación también advierte que los recursos manejados bajo este esquema favorecieron a accionistas privados de la EPS, lo que, en palabras de la Fiscalía, significó un fraude directo al sistema general de seguridad social en salud.

Por estos hechos, los exdirectivos enfrentarán cargos por fraude procesal, falsedad en documento público, omisión de control en el sector salud y peculado por apropiación.

