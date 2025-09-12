Las EPS se van a quebrar, no las voy a salvar, voy a salvar a la gente: Petro pide debatir reforma

Durante la alocución de este viernes, el presidente Gustavo Petro cuestionó el reciente informe de la Contraloría General sobre la Nueva EPS y defendió la gestión de su Gobierno durante la medida de intervención que comenzó en abril de 2024.

Según el ente de control, la Nueva EPS pasa por un momento complejo en sus finanzas y decisiones administrativas, como facturas sin procesar (22,7 millones reportadas y 9 millones duplicadas) y más de $15,2 billones de anticipos sin reportar durante el primer semestre de 2025, cuando en 2024 esa variable fue de $8,6 billones.

Dice la Contraloría que son múltiples las fallas en la documentación de los diferentes contratos, algo que se agrava con la falta de herramientas tecnológicas para registrar y procesar la información.

Ante esto, Petro insistió en que los problemas de la Nueva EPS son de tiempo atrás e incluso desde su creación tiene problemas de corrupción.

“Casi desde su primera afiliación, ha tenido una historia de robo. Pequeño mientras fue creciendo, hasta que se convirtió en la EPS más grande de Colombia. Lo que nos muestra el contralor es que en los últimos años ha habido un mecanismo que ha permitido sacar el dinero que es del Estado para la salud de los afiliados, hacia unos contratistas, siempre son los mismos”, reiteró Petro señalando también al sector político.

Nueva EPS Foto: suministrada

En su discurso, Petro criticó el funcionamiento actual de las EPS dentro del sistema y atacó a quienes han hecho parte de la junta directiva de Nueva EPS, pues, según él, han maquillado las cifras de la entidad, en especial cuando se trata de deudas.

Publicidad

Lo cierto es que el informe de la Contraloría abarca los periodos antes y durante de la intervención del Gobierno pues recaudó 4.524 archivos de Nueva EPS, abarcando la vigencia 2022 hasta el primer semestre de 2025, incluyendo información técnico-asistencial, administrativa, jurídica y financiera.

Los anticipos pendientes por legalizar pasaron de $3,4 billones (2023) a $15,27 billones (junio de 2025), lo que representa un aumento del 155 %, comprometiendo la liquidez institucional y aumentando el riesgo de detrimento patrimonial, especialmente los anticipos mayores a dos años por $143.000 millones.

Existen 22,7 millones de facturas por $22,1 billones pendientes de revisión; 9,1 millones están duplicadas ($8,9 billones). Esto genera inconsistencias contables y financieras.

Publicidad

Pero Petro fue más allá de la situación de la Nueva EPS y defendió su proyecto de reforma de salud y otros programas que ha implementado para el sector, asegurando que hay un aumento en la inversión del orden nacional.

Hoy la reforma de la salud sigue a la espera de un debate en la Comisión Séptima del Senado; debate que podría darse en la próxima semana.

“Durante dos años han tenido el proyecto y ahora quieren volver a hundirlo. ¿O acaso quieren mantener un Frankenstein de empresarios corruptos, que han contribuido a un cartel de contratación cuyos responsables ya están en manos de la justicia y que cuentan con el respaldo de políticos y senadores de la República?”, cuestionó el mandatario sin decir nombres.

En esa línea, y ya al cierre de su alocución, Petro envió un mensaje directo a los congresistas a cargo de discutir la reforma y en medio de las críticas que ha recibido por las intervenciones a las EPS.

“Señores de la Comisión Séptima, pueden decidir, mientras ustedes deciden, las EPS seguirán quebrándose, no las voy a salvar, porque quiero salvar la salud de la gente. Me dedicaré a que cada vez mueran menos niños, menos mujeres y menos adultos que sí podían ser tratados”, puntualizó Petro.

Estas acusaciones, en especial contra la Nueva EPS, se han repetido en varios escenarios tanto desde la Casa de Nariño como de entidades como el ministerio de Salud y la Superintendencia quienes han argumentado y denunciado irregularidades en la entrega de información por parte de la entidad.