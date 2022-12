Fiscalía de EE.UU. se opone a libertad bajo fianza de Andrés Felipe Arias

La Fiscalía hizo saber al juez estadounidense que decidirá sobre la petición de extradición a Colombia del exministro Andrés Felipe Arias, condenado en su país por un delito de corrupción, que no está de acuerdo con que quede en libertad bajo fianza.



Según un documento judicial hecho público hoy, la Fiscalía considera que hay peligro de que Arias huya si sale del centro de detención donde está recluido desde el 24 de agosto pasado.



De acuerdo con la Fiscalía, el exministro, que llegó a EE.UU. hace dos años, no ha ofrecido razones válidas para que el tribunal cambie su decisión original de no concederle la libertad bajo fianza.



Una jueza federal ya le había negado la libertad bajo fianza a Arias el pasado 26 de agosto, dos días después de su detención.



Sin embargo, el juez John J. O'Sullivan, quien tiene a su cargo el caso, le dio la posibilidad de presentar una nueva petición, lo que los abogados de Arias hicieron en septiembre, con la precisión de que está dispuesto a utilizar un dispositivo electrónico y a garantizar por escrito que en caso de que huyera, se ejecutaría la extradición.



El juez debe pronunciarse ahora sobre la petición de la defensa.



En cuanto a lo que se refiere a la extradición, O'Sullivan dio a la Fiscalía 60 días para presentar sus alegatos en favor de la extradición.



Una vez presentados, la defensa tiene 45 días para dar su respuesta, lo que significa que la decisión del magistrado se conocerá a partir de enero del próximo año.



El exministro de Agricultura fue condenado en 2014 por la Corte Suprema de Justicia de Colombia a 17 años y medio de prisión y a pagar una multa de 25.000 millones de pesos (unos 8,5 millones de dólares) en razón de que unos subsidios para campesinos acabaron en manos de familias adineradas.



Arias, quien fue ministro durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010) y afirma ser un perseguido político, viajó a EE.UU. justo antes de que se diera a conocer la sentencia y al poco tiempo presentó una solicitud de asilo, que fue admitida a trámite, pero aún no ha habido un pronunciamiento en un sentido o en otro. EFE

