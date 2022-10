Fiscalía dice que seguirá investigando todas las declaraciones en caso Odebrecht

La Fiscalía emitió este miércoles un corto comunicado en el que afirma que investiga la veracidad de todas las declaraciones en el caso Odebrecht.



“La Fiscalía (…) reitera que se encuentra investigando la veracidad de todas las declaraciones acopiadas, junto con el acervo probatorio existente y en proceso de recaudo”, dice.



Agrega que solo ese proceso permitirá “condenar responsables y absolver inocentes, como corresponde en un Estado de derecho”.



Este martes se conoció que Otto Bula, presunto receptor de 4,6 millones de dólares de la trama de sobornos de la constructora brasileña, negó haber entregado parte de ese dinero a la campaña para la reelección en 2014 del presidente Juan Manuel Santos.



"No es cierto, ni me consta, ni he dicho que el dinero que le entregué al señor Andrés Giraldo fuera un aporte a la campaña Santos presidente o al señor Juan Manuel Santos", indicó Bula en una carta dirigida al presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Alexander Vega Rocha.