Fiscalía hizo efectiva la primera captura de un alcalde posesionado en 2016

López Valencia se encuentra vinculado a una investigación por su presunta participación en el desfalco al fondo de prestaciones sociales del magisterio.



Sobre él ya pesaba una orden de captura y el 31 de diciembre se entregó a las autoridades en el departamento de Bolívar. Sin embargo, quedó en libertad porque no fue puesto a disposición del juez durante las siguientes 32 horas.



Tres días después se posesionó y finalmente agentes del CTI lo capturaron en su despacho.



-La Policía capturó en Palmira, Valle del Cauca, al exalcalde ese municipio Raúl Arboleda Márquez, vinculado a un proceso penal por delitos contra la administración pública.



-La Policía de Soacha confirmó la captura de un joven de 22 años que habría matado a su mamá y a su hermano de 14 años de edad. El hombre fue capturado cuando asistía al velorio de sus familiares. Los hechos ocurrieron en el sector de Cazucá, en el sur de Bogotá.



-En medio de esta temporada de sequía hay buenas noticias. Por primera vez, desde hace varios días, las autoridades confirman que no hay incendios forestales activos en todo el territorio nacional.



-Se está elevando la indignación de la comunidad en el municipio de Girardota, en Antioquia, donde un vehículo fuera de control le cobró la vida a un niño de 6 años y dejara herido a su hermano mellizo.



-En las próximas horas se espera pronunciamiento de la cadena Decameron, luego de que el tren que transporta carbón en Magdalena chocara una buseta que transportaba trabajadores del hotel, justo al frente de sus instalaciones.



-Este viernes se cumplirá la judicialización del habitante de la calle que roció con alguna sustancia a un policía bachiller, en la estación de TransMilenio de Venecia, en el sur de la capital del país. Las autoridades evalúan si se podría tratar del primer caso en el que se aplicaría la nueva legislación que aumenta las sanciones para los ataques con ácido.



-Se presenta alto flujo vehicular en la avenida novena, sentido norte sur, en Bogotá, luego de que la Secretaría de Movilidad autorizara el cierre de dos carriles de esa vía, entre la transversal 17 4 y la calle 96, para obras que se requieren en la construcción del deprimido de la 94.



-En delicado estado de salud permanecen dos mujeres que salieron expulsadas de un bus alimentador del Metroplús, en cercanías de la Universidad de Antioquia, en el centro de Medellín, luego de que el conductor hiciera un giro a alta velocidad. El conductor del bus alimentador no detuvo su marcha y sólo paró cuando escuchó los gritos de quienes se percataron de la situación.



-La Aeronáutica Civil reveló que el incremento del 6.77 por ciento en los costos administrativos, no tendrá mayores efectos en las tarifas de los tiquetes aéreos para este año.

-El grupo Estado Islámico se atribuyó el ataque terrorista de las últimas horas contra el hotel de la cadena española Berceló, en El Cairo, la capital de Egipto.



-En Siria ocurrió un caso que da cuenta del horror que se vive al interior del grupo terrorista Estado Islámico. Un joven mató en público a su mamá porque le estaba pidiendo que abandonara la esa organización yihadista.



-En el último entrenamiento del Real Madrid, antes del choque entre el Deportivo La Coruña, el técnico merengue Zinedine Zidane, no tuvo en cuenta en el que sería el 11 inicial al colombiano James Rodríguez, quien sería sustituido por Isco. Sin embargo, el entrenador advirtió que la titular se conocerá el sábado.



-En la terminal de transportes de Bogotá, donde para este fin de semana, se espera la salida de al menos 130 mil viajeros.



-Medicina Legal confirmó que el joven José Soto, cuyo caso involucra una supuesta negligencia médica en Puerto Colombia, Atlántico, murió por sobredosis.