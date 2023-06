Fiscalía imputará cargos contra María Isabel Urrutia por corrupción

La Fiscalía General de la Nación imputará cargos contra María Isabel Urrutia , quien fuera ministra del deporte hasta hace tres meses. De acuerdo con el organismo acusador, a Urrutia se le acusa de no cumplir con los requisitos legales para celebrar contratos, ya que, supuestamente, amplió de manera abrupta la duración de 106 contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión después de que le pidieran la renuncia.

De acuerdo con la Fiscalía , la exministra ordenó la terminación de estos contratos de "manera subjetiva y selectiva", luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, le pidiera públicamente la renuncia el 28 de febrero de este año.

Aunque se registró que cada contratista terminó su compromiso laboral por razones personales, se descubrió que, bajo la dirección de la exministra, estos contratos fueron renovados en cuestión de días, pero con un plazo más largo que se extendía hasta el 31 de diciembre de 2023.

La investigación también sugiere que la renovación de estos contratos se llevó a cabo sin respetar las normas de contratación pública. Por lo tanto, se imputará a la señora Urrutia Ocoró el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. En este caso, no se solicitará ninguna medida de aseguramiento.

Comunicado María Isabel Urrutia

Publicidad

En diálogo con Blu Radio el pasado 7 de marzo, la medallista olímpica había explicado que su salida del Ministerio de Deporte no tenía nada que ver con corrupción.

Sin embargo, admitió que sí firmó 260 contratos , que, explicó, ya se venían adelantando desde antes, pues los recursos se los habilitaron hasta el 15 de febrero de 2023, según dijo: “Pero yo ya venía haciendo los estudios de esas prestaciones de servicio. No estaba haciendo nada irregular”.

“Son 260, donde están incluidas las 74 federaciones que tenían que salir a competir. Yo le di la plata directamente a las federaciones y no como se hacía antes, que se pasaba al Comité Olímpico (…) Hicimos el estudio previo de los contratistas, no vienen de María Isabel, fue gente que presentó su hoja de vida, lo revisamos, no ha habido malversación de los fondos”, añadió Urrutia.