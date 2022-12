Fiscalía realiza allanamientos en Córdoba por el ‘cartel de la hemofilia’

La Fiscalía tomó las primeras decisiones frente a la investigación que se adelanta por el ‘cartel de la hemofilia’.



Son 10 allanamientos que se realizan de manera conjunta con la Dijin de la Policía que está realizando los operativos en EPS de Córdoba.



También se espera que en las próximas horas se confirme el número de órdenes de captura emitidas.



BLU Radio conoció que se trataría de cuatro órdenes de captura. Cabe recordar que el ‘cartel de la hemofilia’ fue una denuncia hecha por la Contraloría en la que la Secretaría de Salud de Córdoba justificó el pago de cerca de 40 mil millones de pesos a dos instituciones prestadoras de salud IPS por el suministro de medicamentos no POS para pacientes presuntamente diagnosticados con hemofilia.



El modus operandi de este ‘cartel de la hemofilia’ estaba basando en la presunta falsificación de exámenes médicos. Por ejemplo, el año pasado se presentó una facturación por más de 3.100 millones de pesos por 28 pacientes diagnosticados con hemofilia y que no existían.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Tres hombres disfrazados de policías intentaron robar y secuestrar a un comerciante en un sector de Puerto Colombia, Barranquilla.



-Cerca de una veintena de médicos y científicos solicitó hoy la universalización del uso de la marihuana con fines medicinales en el segundo Seminario Internacional de Cannabis Medicinal que se celebra estos días en Santiago de Chile.



-Ya empezó la reestructuración del Chapecoense. El club que sufrió una de las tragedias más grandes del futbol la semana pasada ya tiene nuevo director técnico. Vagner Mancini ex entrenador del Vitoria de Brasil firmó por una temporada inicialmente.



-El Tribunal Supremo de Justicia venezolano (TSJ), magistrado Maikel Moreno, dijo que el resultado del recurso de casación del caso del dirigente político preso Leopoldo López, podría conocerse a finales del mes de enero de 2017.