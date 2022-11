Flip pide investigar a político por presunta agresión sexual a periodista de Santander

La periodista santandereana Natalia Archila denunció al político Juan Carlos Sánchez Cominos por una presunta agresión sexual dentro de la emisora comunitaria Latina de San Gil.

Esta es la historia completa: Denuncian a político de San Gil por presunta agresión sexual a joven periodista

Según cuenta la joven, el político llegó a la cabina y empezó a hablarle. Dice que en un principio no tuvo sospechas, pero el momento empezó a tornarse incómodo y ahí empezaron los minutos más tenebrosos de su vida.

“El señor Juan Carlos Sánchez Cominos estaba lavando el pasillo que queda al frente de la emisora y se paró frente a la puerta y me preguntó que si estaba mi jefe, él se entra donde yo estaba sentada, frente a la consola, y me echa la mano encima del hombro, lo miré mal porque no lo conozco, yo tengo un tatuaje en mi hombro derecho, es un corazón, empieza a sobarlo y me pregunta que de quién es ese corazón”, relata la joven.

El político negó dichas acusaciones y aseguró que sus abogados se encargarán de desmentir dicha denuncia ante la Fiscalía.

“Las cámaras no mienten y ellas graban, si yo quiero bajar la información, pues ya la bajamos y la tengo en una USB. Cuando me cite la Fiscalía le presento los videos”, agregó.

Por este hecho, la Fundación de la Libertad de Prensa, Flip, pidió a la Fiscalía que haya celeridad en la investigación y rechazó que el político haya arremetido contra la prensa tras exponer la denuncia de la joven.

#ComunicadoFLIP | La FLIP respalda a la periodista Natalia Archila en su denuncia por agresión sexual contra Juan Carlos Sánchez, exconcejal de San Gil, Santander.



Hacemos un llamado a @FiscaliaCol para que investigue con celeridad estos terribles hechos.https://t.co/j9B0ssnmzv pic.twitter.com/TJwXT78tU5 — FLIP (@FLIP_org) May 18, 2020

“La FLIP se comunicó con Juan Carlos Sánchez para conocer su versión sobre estas agresiones contra la prensa, pero el exfuncionario aseguró que únicamente se referiría al tema ante la Fiscalía. En ese sentido, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue los hechos denunciados por Natalia Archila y Fredy Ortiz Gómez (del portal local El Regional) para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades penales correspondientes”, aseguró la organización en un comunicado de prensa.

Entre tanto, la Fiscalía informó que avanzan en la investigación.

La emisora Latina se pronunció a través de un video y rechazó la presunta agresión y pidió que la investigación continúe hasta que se tenga claridad del tema.

El exconcejal de San Gil también fue denunciado en febrero de 2019 por un presunto acoso sexual a la jefe de prensa de la Alcaldía de ese municipio.

