Fotos: así se ve la crisis migratoria en el aeropuerto El Dorado de Bogotá

Los casos de dos niños provenientes del continente africano, abandonados en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, han revelado una verdadera y crítica crisis migratoria en el país. Este fenómeno se explica porque el Gobierno flexibilizó los requisitos que deben cumplir los ciudadanos de países africanos para transitar por Colombia.

Esta flexibilización comenzó durante el Gobierno del expresidente Iván Duque y se intensificó con más fuerza durante el mandato del presidente Petro, después de los viajes de la vicepresidenta Francia Márquez a varios países africanos. Los cambios en las condiciones de tránsito se aplicaron a 21 países.

Esto ha llevado a que Colombia se convierta en un puente migratorio para cientos de personas africanas que buscan llegar a Estados Unidos. La ruta de estas personas comienza en su país de origen, que puede ser Guinea, como en el caso de los últimos niños encontrados en El Dorado; llegan hasta Estambul, Turquía, y toman un vuelo a través de Turkish Airlines para llegar a Bogotá. Cada aeronave de esa aerolínea trae al menos 200 pasajeros. Una vez en la capital colombiana, muchos continúan su tránsito hacia Nicaragua o El Salvador.

En este último país, las autoridades han impuesto una tarifa de 1.000 dólares para entrar a su territorio. Aquellas personas que no cuentan con ese dinero no pueden viajar, quedando así en la categoría de 'no admitidos'. La aerolínea se ve obligada a devolver a estas personas a Turquía, pero debido a la cantidad de personas y al desafío logístico que esto implica, en muchas ocasiones no es posible hacerlo. Turkish Airlines debe entonces buscar cupos en cada vuelo para repatriar a los 'no admitidos'.

Publicidad

Mientras tanto, en Bogotá y en las salas internacionales permanecen entre 50 y 70 personas que deben regresar a Turquía. En muchas ocasiones, estas personas esperan dos o tres días por un vuelo de regreso, siendo visibles para todos en la sala internacional de El Dorado.

Algo que llama poderosamente la atención es si estas personas podrían estar siendo víctimas de toda una red internacional de migrantes. Muchas personas que circulan por los pasillos de la sala internacional de El Dorado afirman haber visto a niños solos deambulando, sin ningún padre responsable que los acompañe, lo que constituye una señal evidente de que algo no está bien.

Por su parte, OPAIN, el administrador del aeropuerto El Dorado, informó que frente a esta situación tuvo que ampliar la sala de 'no admitidos' y también condicionar una zona con duchas, inodoros y toda clase de elementos sanitarios para estas personas.

1 of 3 Fotos: así se ve la crisis migratoria en el aeropuerto El Dorado de Bogotá Foto: suministrada 2 of 3 Fotos: así se ve la crisis migratoria en el aeropuerto El Dorado de Bogotá Foto: suministrada 3 of 3 Fotos: así se ve la crisis migratoria en el aeropuerto El Dorado de Bogotá Foto: suministrada

Publicidad

Vea también