"Francia Márquez no pudo hacer tránsito de activista a vicepresidenta": Catherine Juvinao

Las recientes respuestas de la vicepresidenta Francia Márquez, al ser cuestionada sobre su gestión, han desatado polémica, pues muchos consideran que no corresponden al cargo que hoy desempeña. A esto se suma que la sesión programa en la Cámara de Representantes para discutir sobre el presupuesto del Ministerio de la Igualdad, del que ella fue nombrada ministra, no se pudo adelantar en la porque no se enviaron los datos y documentos requeridos.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la representante Catherine Juvinao se refirió a esto y, siendo muy enfática, aseguró que las cifras del Ministerio de la Igualdad “son muy preocupantes”, pues tan solo en el 2023 tuvo una ejecución del 0.4 %. Por eso, hizo un llamado a la vicepresidenta para que acepte las críticas y tenga más humildad.