Francia Márquez reacciona a muerte de Miguel Uribe: “No podemos permitir el miedo y el odio”

La vicepresidenta Francia Márquez lamentó este lunes el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien murió en la madrugada en la Fundación Santa Fe de Bogotá, tras no superar las graves lesiones sufridas en un atentado perpetrado el pasado 7 de junio.

“Lamento profundamente el fallecimiento del senador y precandidato presidencial @MiguelUribeT. A su familia, amigos y seguidores les envío toda mi solidaridad en este momento de dolor. Hoy es un día triste para el país. La violencia no puede seguir marcando nuestro destino. La democracia no se construye con balas ni con sangre, se construye con respeto, con diálogo y reconociendo nuestras diferencias, sin importar la posición política. Pueblo colombiano: es hora de unirnos, de alzar la voz con fuerza para rechazar todo acto de violencia. No podemos permitir que el miedo y el odio sigan arrebatándonos la vida y la esperanza”, escribió Márquez en su cuenta oficial de X.

Trino de Francia Márquez sobre Miguel Uribe Turbay

Uribe Turbay, de 38 años, resultó herido de gravedad en la cabeza durante un ataque armado en Bogotá, cuando participaba en un evento político. Desde entonces, permaneció hospitalizado en estado crítico, con pronóstico reservado, hasta su deceso a las 2:00 de la mañana de este 11 de agosto.

La noticia fue confirmada por su esposa, María Claudia Tarazona, quien expresó un sentido mensaje en redes sociales: “Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”.

El asesinato de Uribe Turbay ha generado múltiples reacciones en la esfera política, desde dirigentes de gobierno hasta líderes de oposición, quienes han coincidido en condenar el hecho y exigir justicia. La Fiscalía General de la Nación informó que continúa la investigación para dar con los responsables del atentado.

Miguel Uribe Turbay, abogado y político, era senador por el Partido Centro Democrático y había oficializado su precandidatura presidencial para las elecciones de 2026. En su trayectoria se destacó como concejal de Bogotá y secretario de Gobierno durante la administración de Enrique Peñalosa.

La vicepresidenta Márquez reiteró en su mensaje que el país debe rechazar de manera unánime cualquier manifestación de violencia política y trabajar en la construcción de una democracia basada en el respeto y el diálogo.