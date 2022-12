Frente 27 no es disidencia; ‘Rodrigo Cadete’ participará en Conferencia: Farc

Carlos Antonio Lozada, integrante de la delegación de paz de la guerrilla de las Farc, dijo que no es verdad que alias ‘Rodrigo Cadete’ y el 27 Frente sea una disidencia y que por el contrario se encuentra participando de la Conferencia.



"Se están haciendo todos los ajustes para verlo (Rodrigo Cadete) entregado y a participar de los preparativos de la conferencia", sostuvo.



Dijo que la X Conferencia es la más importante de la historia dando el paso de grupo armado ilegal a movimiento político.



Aseguró que el secretariado de las Farc está confiado que en la conferencia serán aprobados los acuerdos negociados en La Habana.



Afirmó que el nombre del partido político de las Farc saldrá de la Conferencia pero que aún no se sabe que va a pasar.



Dijo que también se hablará sobre la dirección que las Farc deberán tomar en la nueva etapa después de la firma de los acuerdos.



Entre tanto, los guerrilleros que hacen presencia en el Diamante, en San Vicente del Caguán, Caquetá, para la décima conferencia de las Farc, aseguran que entregar las armas no es rendirse si no es dar un paso a la transición hacia un movimiento político.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Desde Estados Unidos se confirmó que el presidente Barack Obama se reunirá con Juan Manuel Santos durante la Asamblea General de la ONU.

-La Fiscalía confirmó la captura de la funcionaria del ministerio de educación que validaba títulos de especialización en cirugía estética obtenidos por colombianos en Brasil y Argentina.

-Durante el posconflicto, el Gobierno espera ubicar a más de 50 mil desaparecidos. Así lo manifestó la Dirección de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia.

-La próxima semana se daría paso gradual vehicular en la frontera entre Cúcuta y Venezuela, inicialmente para camiones cargados con arroz.

-La selección Colombia de Futsal, buscará su clasificación a los octavos de final del Mundial que se cumple en Colombia.

-Se presentó un incidente con una aeronave en el aeropuerto El Dorado.

-Desde la Alianza Verde buscan, a través de un cabildo abierto, obligar al alcalde Enrique Peñalosa a discutir con la ciudadanía los proyectos en la Reserva Thomas Van Der Hammen.

-El próximo lunes inicia la etapa de inscripciones al concurso de méritos de la Secretaría de Educación, son más de 800 vacantes en la planta administrativa de la entidad a los que cualquier persona puede postularse.