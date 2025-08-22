Publicidad

Atentado terrorista en Cali
Ataque a helicóptero
Hambruna en Gaza

Nación  / Fuerte explosión sacudió el centro de Florencia, Caquetá: dejó daños materiales

Fuerte explosión sacudió el centro de Florencia, Caquetá: dejó daños materiales

El artefacto que explotó estaba ubicado en un andén, esto sucedió muy cerca de la Alcaldía de Florencia.

Florencia-Ataque.jpg
Ataque en Florencia
Foto: Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 22, 2025 06:54 a. m.

En la madrugada de este viernes 22 de agosto, la tranquilidad del centro de Florencia, Caquetá, se vio interrumpida por la explosión de un artefacto en el barrio San Isidro. El hecho ocurrió hacia las 3:00 de la mañana, cuando gran parte de la ciudad dormía, generando pánico entre los vecinos que reportaron el estruendo y la vibración de las ventanas.

De acuerdo con información preliminar, el ataque estaría relacionado con el no pago de una extorsión, una práctica que se ha convertido en una de las principales amenazas contra comerciantes y habitantes de la región. Aunque el impacto fue fuerte y dejó daños materiales en la zona, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas ni fallecidas.

Unidades de la Policía y el Ejército llegaron de inmediato al lugar, acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables. Peritos antiexplosivos realizaron labores de verificación para descartar la presencia de otros artefactos y asegurar el área.

Los habitantes del barrio San Isidro expresaron su preocupación por la creciente presión de los grupos armados que operan en la región, quienes utilizan la intimidación y la violencia como mecanismos para exigir pagos ilegales. Las autoridades locales reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar los casos de extorsión y advirtieron que este tipo de atentados buscan infundir terror en la población.

Mientras tanto, continúa la investigación para esclarecer el hecho y dar con los responsables del ataque que estremeció la capital caqueteña en plena madrugada.

