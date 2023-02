Fuerte llamado de atención de Petro a funcionario por pasos ilegales en la frontera

Se cumplió el cuarto encuentro entre el presidente colombiano, Gustavo Petro, y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro . Esta vez, en la frontera entre los dos países en el puente binacional Atanasio Girardot que fue abierto el pasado 1 de enero.

Previo al encuentro, el presidente Petro estuvo reunido con organizaciones comunales en la ciudad de Cúcuta, desde allí reconoció que los resultados de la reapertura de la frontera con Venezuela no han sido los esperados porque asegura que el comercio sigue moviéndose a través de caminos ilegales y que hay funcionarios de ambos países que no han tomado medidas frente a esta actividad.

“Por ahí he visto los datos del cruce de camiones y de mercancías de un lado y de otro. La apertura de la frontera automáticamente no generó un proceso de enriquecimiento de la ciudad. Todos sabemos que la importancia de Cúcuta, desde hace mucho tiempo, tiene que ver con estar situada en la frontera, pero esa frontera se ha visto más como un punto de traspaso de camiones y no como una oportunidad productiva en la misma ciudad de Cúcuta”, advirtió Petro.

Y agregó que: “Esa falta de perspectiva en la ciudad ha hecho que quienes usen comercial y económicamente la frontera no sean las economías legales sino las economías ilegales. De hecho, al día de hoy buena parte de los cruces de camiones de carga pasan por cruces ilegales”.

Pero, además, advirtió que esos cruces ilegales son cuidados por funcionarios públicos tanto de Venezuela como de Colombia. Un tema que, dice el presidente, ha repetido varias veces, pero que no ha sido atendido.

“Cuidados por funcionarios públicos, esta es la segunda vez que lo repito. Hay ciertos jefes de instituciones estatales que creen que un presidente habla y que se le puede oír, pero no prestar atención, y sigue pasando lo mismo”, finalizó.

