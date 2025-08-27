La Fuerza Aeroespacial Colombiana dispuso aeronaves C-130 Hércules y C-295 para el transporte de tropas del Ejército y uniformados de la Policía hacia San José del Guaviare. La operación busca reforzar la seguridad en la región y enfrentar a las disidencias de las Farc que operan en esta zona del suroriente del país.

Fuerza Aeroespacial activa despliegue de tropas en el Guaviare: así se distribuye Foto: suministrada

El despliegue aéreo partió desde el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) y contó con la participación del Fuerte Militar de Tolemaida, el Comando Aéreo de Combate No. 2 en Apiay y el Grupo Aéreo del Casanare en Yopal. En estos puntos, los militares y policías, completamente equipados, abordaron las aeronaves que los trasladaron hasta la capital del Guaviare.

Según las Fuerzas Militares, el traslado de uniformados con capacidades diferenciales responde a la misión de proteger a la población civil, reforzar la seguridad y dinamizar el control territorial. Las operaciones aéreas se ejecutan tanto de día como de noche, con apoyo de lentes de visión nocturna y bengalas para garantizar la seguridad de las misiones.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana reiteró que, desde el Catam, mantiene de forma permanente sus operaciones de movilidad aérea para el despliegue de tropas y carga a nivel nacional, en cumplimiento de las misiones de seguridad y defensa.