Fuerzas Militares desplegaron más de 1.700 soldados durante elecciones en Magdalena

El Ejército Nacional avanza con el despliegue del Plan Democracia, la estrategia de seguridad dispuesta para acompañar las elecciones atípicas en el departamento del Magdalena, donde este domingo más de un millón de ciudadanos están habilitados para elegir al nuevo gobernador.

Desde las horas de la mañana, las tropas reforzaron su presencia en las zonas urbanas y rurales con el fin de garantizar que cada votante ejerza su derecho de manera libre, tranquila y segura.

Más de 1.700 soldados de la Primera División fueron desplegados estratégicamente para brindar acompañamiento permanente durante todo el proceso. A la par, se instaló un Puesto de Mando Unificado, PMU, encargado de monitorear en tiempo real cualquier novedad que pueda presentarse durante el desarrollo de los comicios, en los que participan cuatro candidatos.

Fuerzas Militares Foto: AFP

“Han sido desplegados para ejercer control territorial y custodiar los 133 puestos de votación asignados en áreas rurales y de difícil acceso, asegurando así que cada ciudadano pueda ejercer su derecho al voto con libertad, seguridad y plena confianza en las instituciones”, señaló el almirante Francisco Hernando Cubides, comandante general de las FF. MM.



Para esta jornada electoral, que se cumplirá en los 30 municipios del departamento, el Ejército Nacional ha movilizado a soldados con el propósito de custodiar los 133 puestos de votación distribuidos a lo largo del Magdalena.

Estas elecciones atípicas en el Magdalena se suman a los 17 procesos electorales atípicos que se han desarrollado en Colombia durante lo corrido del año 2025, entre ellos elecciones de alcaldes, gobernadores, consultas populares y comicios de consejos de juventud.