Blu Radio  / Nación  / Fuerzas Militares desplegaron más de 1.700 soldados durante elecciones en Magdalena

Fuerzas Militares desplegaron más de 1.700 soldados durante elecciones en Magdalena

Las FFMMM han acompañado aproximadamente 17 procesos electorales atípicos en lo corrido del año 2025. Las tropas hacen presencia en más de 130 puestos de votación que hoy cierran sus urnas a las 4 de la tarde en el Magdalena.

