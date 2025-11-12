Funcionarios de Asmet Salud en Caquetá protestan por falta de pago de salarios

En varios municipios del Caquetá, los funcionarios de la EPS Asmet Salud —entidad que actualmente se encuentra intervenida por el Gobierno Nacional— realizaron una jornada de protesta pacífica denominada “Cartelatón”, con la que exigieron el pago de los salarios que les adeudan desde hace más de 55 días.

La manifestación consistió en la instalación de carteles y mensajes alusivos al derecho al pago oportuno en las diferentes sedes de la entidad en el departamento. Con esta acción simbólica, los trabajadores expresaron su inconformidad y preocupación por la difícil situación económica que atraviesan cientos de familias que dependen de la EPS.

Cartel de protesta sector salud en Caquetá. Foto: suministrada.

A pesar del descontento, los empleados aclararon que la jornada se desarrolló de manera pacífica y respetuosa, sin afectar la atención a los usuarios.

Los manifestantes esperan que el interventor, Raúl Múnevar, y el Gobierno Nacional adopten medidas urgentes que garanticen el cumplimiento de sus derechos laborales y eviten mayores afectaciones en la prestación del servicio de salud en Caquetá.