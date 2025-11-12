En vivo
Funcionarios de Asmet Salud en Caquetá protestan por falta de pago de salarios

Funcionarios de Asmet Salud en Caquetá protestan por falta de pago de salarios

Los manifestantes esperan que el interventor, Raúl Múnevar, y el Gobierno Nacional adopten medidas urgentes que garanticen el cumplimiento de sus derechos laborales

