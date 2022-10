Galería: El drama y abandono de comunidades wayúu en Castilletes, La Guajira

Se trata del corregimiento de Castilletes, cercano a la frontera con Venezuela. Una vez más se pudo constatar el abandono en el que se encuentran estas comunidades Wayúu que viven en casas en barro, sin acueducto y sin alimentación.

Publicidad

“Si no tengo nada de comer agarro mi ovejito y lo vendo, me dan 4 mil pesos por kilo y eso no alcanza para comprar la comida, uno no puede comprar nada, a veces uno se siente más venezolano que colombiano”, dijo María del Dolores, líder indígena.

Las comunidades wayúu denuncian que hace algunos meses el Gobierno los censó y pese a conocer el número de niños que se encuentran en riesgo de desnutrición, las ayudas y la atención aún no llegan.

Publicidad